Шоу "Холостячка" возвращается: названо имя героини нового сезона
Новой героиней следующего сезона шоу "Холостячка", премьера которого запланирована на 2027 год, станет звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк.
Популярная украинская актриса официально стала главной героиней нового сезона романтического реалити-шоу. Об этом сообщили создатели проекта на странице телеканала СТБ в Instagram.
В сообщении говорится, что невероятная харизма, искренность и сильный характер актрисы успели покорить всю страну.
"Одна из самых ярких украинских актрис и воплощение подлинного украинского характера. Ее Мотрю из спектакля "Поймать Кайдаша" зрители разложили на цитаты. Острая на язык, щедрая на смех и нежная с теми, кого по-настоящему любит. Она точно знает, чего хочет, и не готова соглашаться на меньшее в самой важной любви", — говорится в сообщении.
Сама актриса признается, что главный смысл и самая большая любовь в её жизни — это её сын, но сейчас звезда готова сделать шаг навстречу новым отношениям. Звезда намерена оставаться абсолютно честной перед камерами — без фальшивых эмоций, искусственных образов или попыток потакать чьему-то эго.
У актрисы уже есть опыт серьезных отношений. Ранее она была замужем за актёром Андреем Якушевым. В 2017 году у пары родился сын Максим. Но в конце 2019 года пара приняла решение расстаться. Несмотря на это, они сохранили дружеские отношения.
Затем новым этапом в жизни звезды стали отношения с актёром Александром Боднаром. Пара была вместе около трёх с половиной лет, но осенью 2023 года они расстались по инициативе самой актрисы, поскольку у них были разные взгляды на будущее.
Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:
- Украинская актриса Екатерина Кузнецова могла стать героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", но не приняла предложение телеканала СТБ.
- Украинский комик, бывший сценарист "Квартала 95" и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который во время полномасштабной войны уехал за границу, получил американскую грин-карту.
Финалист романтического реалити-шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич Дмитрий Шевченко был призван в украинскую армию.