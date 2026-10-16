Мотря приехала: в сети шутят о новой "Холостячке" (фото)
15 октября телеканал СТБ официально назвал имя новой героини романтического реалити-шоу "Холостячка". Ею стала Антонина Хижняк, известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша".
И именно это стало поводом для шуток в сети. Украинцы начали представлять, как именно Мотря приедет на проект.
В сети шутят о "Холостячке"
Зрители не забыли и о бывшем участнике шоу "Холостяк" Тарасе Цимбалюке, сыгравшем в сериале мужа Мотри — Карпа. Зрители говорят, что им уже известен финал этого романтического реалити-шоу, ведь они видели их свадьбу.
Также пошутили о том, как будет выглядеть первая вечеринка в шоу "Холостячка", опубликовав сцену из сериала.
Не обошлось и без упоминаний о Марусе Кайдашихе (маме Карпа), которая вместе с Омельком примет участие в шоу "Кохання на виживання". А Мелашка — в шоу "Вагітна в 16".
"Теперь твоя очередь", — написал постоянный ведущий проекта Григорий Решетник.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская актриса Антонина Хижняк стала главной героиней романтического шоу "Холостячка". Актриса известна многими ролями в кино, а особый успех ей принесли съемки в сериале "Поймать Кайдаша".
- Актриса делилась с подписчиками снимками с отдыха на побережье Черного моря.
Кроме того, Белый дом опубликовал видео с женщиной, похожей на украинскую актрису, звезду сериала "Поймать Кайдаша" Антонину Хижняк.