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Мотря приехала: в сети шутят о новой "Холостячке" (фото)

Антонина Хижняк стала новой Холостячкой
В сети уже шутят о новой "Холостячке" | Фото: Threads

15 октября телеканал СТБ официально назвал имя новой героини романтического реалити-шоу "Холостячка". Ею стала Антонина Хижняк, известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша".

И именно это стало поводом для шуток в сети. Украинцы начали представлять, как именно Мотря приедет на проект.

В сети шутят о "Холостячке"

Зрители не забыли и о бывшем участнике шоу "Холостяк" Тарасе Цимбалюке, сыгравшем в сериале мужа Мотри — Карпа. Зрители говорят, что им уже известен финал этого романтического реалити-шоу, ведь они видели их свадьбу.

Также пошутили о том, как будет выглядеть первая вечеринка в шоу "Холостячка", опубликовав сцену из сериала.

В сети шутят о новой "Холостячке"
В сети шутят о новой "Холостячке"
Фото: Threads
В сети шутят о новой "Холостячке"
В сети шутят о новой "Холостячке"
Фото: Threads
В сети шутят о новой "Холостячке"
В сети шутят о новой "Холостячке"
Фото: Threads

Не обошлось и без упоминаний о Марусе Кайдашихе (маме Карпа), которая вместе с Омельком примет участие в шоу "Кохання на виживання". А Мелашка — в шоу "Вагітна в 16".

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мемы про "Холостячку"
Мемы о "Холостячке"
Фото: Threads
Мемы о "Холостячке"
Мемы о "Холостячке"
Фото: Threads
Мемы о "Холостячке"
Мемы о "Холостячке"
Фото: Threads

"Теперь твоя очередь", — написал постоянный ведущий проекта Григорий Решетник.

Мемы о "Холостячке"
Мемы о "Холостячке"
Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Белый дом опубликовал видео с женщиной, похожей на украинскую актрису, звезду сериала "Поймать Кайдаша" Антонину Хижняк.