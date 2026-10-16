Мотря приїхала: у мережі жартують про нову "Холостячку" (фото)

15 жовтня телеканал СТБ офіційно назвав імʼя нової героїні романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Нею стала Антоніна Хижняк, відома роллю Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша".

І саме це стало темою для жартів у мережі. Українці почали уявляти, як саме Мотря приїде на проєкт.

У мережі жартують про "Холостячку"

Люди не забули і про колишнього "холостяка" Тараса Цимбалюка, який зіграв у серіалі чоловіка Мотрі — Карпа. Глядачі кажуть, що вони вже знають фінал романтичного реаліті, адже бачили їхнє весілля.

Жартували також і про те, як виглядатиме перша вечірка на "Холостячці", виклавши сцену із серіалу.

У мережі жартують про нову "Холостячку" Фото: Threads

У мережі жартують про нову "Холостячку" Фото: Threads

У мережі жартують про нову "Холостячку" Фото: Threads

Не обійшлося і без згадок про Марусю Кайдашиху (маму Карпа), яка з Омельком піде на "Кохання на виживання". А Мелашка — на "Вагітна у 16".

Меми про "Холостячку" Фото: Threads

Меми про "Холостячку" Фото: Threads

Меми про "Холостячку" Фото: Threads

"Тепер твоя черга", — написав незмінний ведучий проєкту Григорій Решетнік.

Видео дня

Меми про "Холостячку" Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська акторка Антоніна Хижняк стала головною героїнею романтичного шоу "Холостячка". Артистка відома багатьма ролями у кіно, а особливого успіху вона здобула після зйомок у серіалі "Спіймати Кайдаша".

Акторка ділилася з підписниками кадрами з відпочинку на узбережжі Чорного моря.

Крім того, Білий дім опублікував відео з жінкою, яка схожа на українську акторку, зірку серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніну Хижняк.