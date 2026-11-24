Актриса Антонина Хижняк рассказала о катастрофической ситуации с отоплением в городе Украинка Киевской области. Звезда кино начала бить тревогу, ведь помимо проблем с теплоснабжением городу грозит отсутствие канализации.

Антонина Хижняк сообщила, что критическая ситуация с отоплением в городе продолжается ещё с февраля этого года. В преддверии зимы этот вопрос стоит особенно остро, поскольку еще до наступления морозов в квартирах жителей Украинки наблюдаются постоянный холод и плесень. Об этом актриса рассказала в своем видеоролике, который выложила на странице в Instagram.

По словам звезды, в домах города уже более полугода нет отопления и горячей воды. Те, у кого есть такая возможность, позаботились об установке бойлеров в своих домах, но и это не сможет спасти ситуацию, когда над городом нависла угроза еще более серьезных проблем.

Видео дня

"С февраля в нашем городе Украинка отсутствует отопление и горячее водоснабжение. И если второй вопрос как-то можно решить с помощью бойлеров (что и сделали те, у кого была такая возможность), то первый грозит "консервацией" города: когда слеют воду из труб и к тому же отсутствует канализация", — заявила Хижняк.

Антонина Хижняк рассказала о критической ситуации в Украинке

Местные власти не реагируют

Сейчас, по словам актрисы, температура воздуха в доме Украинки составляет около 6–10 градусов по Цельсию. При этом Хижняк упрекнула местные власти в отсутствии надлежащей реакции, несмотря на резонанс в обществе и репортажи на телевидении.

"Уже сейчас, без сильных морозов, в квартирах 6–10 градусов, плесень и постоянный холод. А "ответ" мэра города больше похож на издевательство", — говорит звезда.

Хижняк также добавила, что 18 тысяч жителей Украинки оказались на грани гуманитарной катастрофы. При этом наиболее уязвимыми остаются дети и пожилые люди. В то время как пенсионеры сидят дома, пытаясь хоть как-то согреться, дети вынуждены учиться через день дома из-за холода. Детские сады вообще остаются закрытыми.

На момент публикации местные власти не прокомментировали обращение актрисы.

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