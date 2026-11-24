Продукты подорожают, а топливо продолжит дешеветь — такой сценарий на зиму прогнозируют для украинцев. Эксперты предупреждают о скачке цен на овощи и молочную продукцию на 25–40%, а специалисты по топливному рынку ожидают снижения стоимости бензина и дизельного топлива.

Зимой украинцев ждет подорожание продуктов питания из-за расходов на энергоносители и хранение, а вот стоимость топлива на АЗС, напротив, может снизиться. По прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, зимой цены на тепличные овощи могут вырасти на 35–40%. Также эксперты прогнозируют, что цены на молочную продукцию могут вырасти примерно на 25%. В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует падение цен на бензин и дизельное топливо при условии отсутствия резких колебаний на мировом нефтяном рынке.

Цены на топливо продолжают снижаться

Цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС могут снизиться ещё до конца ноября, а в декабре падение цен может стать ещё более значительным, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Кроме того, по его мнению, в декабре цены могут упасть ещё сильнее. Впрочем, это будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков и от того, возникнут ли непредвиденные проблемы внутри страны.

По словам Куюна, главный сигнал для рынка сейчас подает оптовый рынок. С тех пор как 4 ноября началось снижение, оптовая цена на бензин подешевела на 13,70 грн, до 73,79 грн/л. Цена на дизельное топливо снизилась на 12,38 грн, до 88,31 грн/л.

Фото: Сергей Куюн. Средняя стоимость бензина оптом и в розницу в Украине в октябре–ноябре 2026 г., грн/л Фото: Сергей Куюн. Фото: Сергей Куюн. Средняя стоимость ДП оптом и в розницу в Украине в октябре–ноябре 2026 г., грн/л

По информации Куюна, оптовую партию бензина с доставкой на следующей неделе уже можно будет купить по цене 65–66 грн/л, а дизельное топливо в приграничных регионах стоит 82–85 грн/л.

На АЗС снижение цен пока не столь значительное: бензин подешевел в среднем на 3,58 грн/л, дизельное топливо — на 3,75 грн/л. Впрочем, для дизельного топлива психологическая отметка уже фактически осталась позади.

"У большинства сетей цены на дизельное топливо уже опустились ниже 100 грн/л, думаю, на следующей неделе все снова будут продавать по ценам с двузначными цифрами", — подытожил Куюн.

Стоит ли ожидать подорожания топлива зимой

Эксперт по рынку топлива Леонид Косянчук в интервью "Главред" отметил, что зимой из-за отключений электроэнергии может вырасти потребление бензина и дизельного топлива в Украине в связи с использованием генераторов. Впрочем, по его мнению, этот фактор вряд ли станет определяющим для топливного рынка, поскольку объемы потребления топлива генераторами значительно уступают автомобильным перевозкам. По его словам, на конечную стоимость топлива одновременно влияют спрос, логистика и риски, связанные с российскими ударами по территории Украины.

"Безусловно, это ещё один фактор, который может повлиять на уровень потребления. Но я бы не стал преувеличивать влияние бензиновых и дизельных генераторов на общее потребление топлива", — подчеркнул он.

Зимой цены на продукты вырастут

После того как в октябре овощи подорожали на 10,2%, эксперты прогнозируют очередной скачок цен на продукты: тепличные овощи зимой могут подорожать на 35–40%, а молочная продукция — примерно на четверть. Основной причиной роста цен являются высокие цены на электроэнергию и топливо для генераторов, ведь без света предприниматели не смогут обеспечивать производство. Об этом пишет ТСН.

Сколько стоят овощи сейчас и подорожают ли они

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что ситуация с ценами на свеклу стабильна — за месяц они даже снизились на 5–7 %, поэтому колебания стоимости наблюдаются в пределах 15 грн/кг. Белокочанная капуста — около 18 грн/кг, и цена на неё также за месяц снизилась. По словам Высоцкого, картофель стоит около 16 грн/кг, морковь — 17 грн/кг, лук — около 19 грн/кг.

Однако как только овощи окажутся в специальных термохранилищах — цены на них сразу пойдут вверх. Хотя по стоимости они всё равно не дотянут до тепличных.

"Тепличные овощи демонстрируют быстрый рост, поскольку они очень зависимы от света и тепла. И поэтому сегодня доля овощной группы выросла более чем на 20 %. В принципе, их рост будет продолжаться и в дальнейшем. А в зимний период эта цифра может достигать более 35–40%", — говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Молочная продукция подорожает

По прогнозам экспертов, примерно на четверть подорожает и молочная продукция. Ведь содержание скота, производство и переработка сырья также напрямую зависят от энергоносителей.

Денис Марчук отмечает, что молоко — это тот продукт, который невозможно хранить без охлаждения.

"Плюс ферм — они очень зависимы от вентиляции и тепла. Если не будет тепла, например, коровы очень сильно на это реагируют — надой может резко снизиться. Точно так же должна работать вытяжка", — объясняет эксперт.

В то же время, по словам Тараса Высоцкого, в министерстве не могут повлиять на стоимость топлива для аграриев, поскольку цену диктует мировой рынок.

"Мы являемся страной, зависимой от импорта, поэтому у нас, к сожалению, нет ресурсов для субсидирования или снижения цен с точки зрения собственного производства. И первоочередная задача — не допустить физического дефицита топлива", — говорит он.

Напомним, Фокус писал, что в Украине планируют реформировать рынок такси. Эта масштабная реформа может изменить правила работы сотен тысяч водителей и повлиять на стоимость поездок для пассажиров.Участники рынка опасаются, что легализация перевозок может привести к подорожанию такси на 10–15%, а часть водителей уйдет с работы из-за дополнительных расходов.

Также мы писали, что молочные продукты, мясо, яйца, переработанные и импортные товары в ближайшее время подорожают для украинцев больше всего. И причина — не только мировые цены, но и подорожавшие удобрения, топливо, логистика и российские удары по украинской инфраструктуре. Эксперты проанализировали, как вырастет стоимость нашей продовольственной корзины в ближайшие месяцы.