Продукти здорожчають, а пальне продовжить падати в ціні — такий сценарій на зиму прогнозують для українців. Експерти попереджають про стрибок цін на овочі й молочну продукцію на 25–40%, а знавці паливного ринку очікують зниження вартості бензину та дизеля.

Взимку українців чекає здорожчання продуктів харчування через витрати на енергоносії та зберігання, а от вартість пального на АЗС, навпаки, має шанси на зниження. За прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, взимку ціни на тепличні овочі можуть зрости на 35–40%. Також експерти прогнозують, що ціни на молочну продукцію можуть зрости приблизно на 25%. Водночас директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує падіння в ціні бензину й дизеля, за умови відсутності різких коливань на світовому нафтовому ринку.

Ціни на пальне продовжують падати

Ціни на бензин і дизельне пальне на українських АЗС можуть знизитися ще до кінця листопада, а в грудні падіння цін здатне стати ще більшим, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Крім цього, на його думку, у грудні ціни можуть впасти ще значнішне. Втім, це залежатиме від кон'юнктури зовнішніх ринків і від того, чи не виникнуть непередбачувані проблеми всередині країни.

За словами Куюна, головний сигнал для ринку зараз дає опт. Відтоді як 4 листопада почалося зниження, бензин у гурті подешевшав на 13,70 грн, до 73,79 грн/л. Дизельне пальне впало в ціні на 12,38 грн, до 88,31 грн/л.

Фото:Сергій Куюн. Середня вартість бензину у гурті і роздрібі в Україні у жовтні-листопаді 2026 р., грн/л Фото:Сергій Куюн. Фото:Сергій Куюн. Середня вартість ДП у гурті і роздрібі в Україні у жовтні-листопаді 2026 р., грн/л

За інформацією Куюна, оптову партію бензину з доставкою наступного тижня вже можна буде купити за 65-66 грн/л, а дизель в прикордонних регіонах коштує 82-85 грн/л.

На АЗС зниження цін поки не таке значне: бензин подешевшав у середньому на 3,58 грн/л, дизель — на 3,75 грн/л. Втім, для дизельного пального психологічна позначка вже фактично залишилася позаду.

"Більшість мереж по дизпальному вже нижче 100 грн/л, гадаю, наступного тижня всі знову будуть торгувати по двозначних цінах", — підсумував Куюн.

Чи чекати здорожчання пального взимку

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук в інтерв'ю "Главред" зазначив, що взимку через відключення електроенергії може зрости споживання бензину та дизельного палива в Україні через використання генераторів. Втім, на його думку, цей фактор навряд чи стане визначальним для паливного ринку, оскільки обсяги споживання палива генераторами значно поступаються автомобільним перевезенням. За його словами, на кінцеву вартість палива одночасно впливають попит, логістика та ризики, пов’язані з російськими ударами по території України.

"Безумовно, це ще один фактор, який може вплинути на рівень споживання. Але я б не перебільшував вплив бензинових і дизельних генераторів на загальне споживання палива", — підкреслив він.

Взимку ціни на продукти зростуть

Після того як у жовтні овочі подорожчали на 10,2%, експерти прогнозують знову скачок цін на продукти: тепличні овочі взимку можуть додати в ціні 35-40%, а молочна продукція близько чверті. Основною причиною росту цін є дорога електроенергія та пальне для генераторів, адже без світла підприємці не зможуть забезпечувати виробництво. Про це пише ТСН.

Скільки коштують овочі зараз та чи здорожчають вони

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що ситуація із цінами на буряк стабільна — навіть за місяць вони на 5–7% знизилися, відтак спостерігається коливання вартості у межах 15 грн/кг. Капуста білокачанна — близько 18 грн/кг, і ціна на неї також за місяць знизилася. За словами Висоцького, картопля коштує близько 16 грн/кг, морква — 17 грн/кг, цибуля — близько 19 грн/кг.

Однак щойно овочі опиняться у спеціальних термосховищах — ціни на них одразу полізуть догори. Хоча тепличних за вартістю вони все одно не наздоженуть.

"Тепличні овочі демонструють швидке зростання, тому що вони дуже залежні від світла і тепла. І тому сьогодні овочева група зросла більше ніж на 20%. У принципі, ріст їх і буде відбуватися надалі. А у зимовий період часу ця цифра може сягати більше 35–40%", — каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Молочна продукція здорожчає

За прогнозами експертів, приблизно на чверть здорожчає і молочна продукція. Бо утримання худоби, виробництво та переробка сировини теж напряму залежать від енергоносіїв.

Денис Марчук наголошує, що молоко — це той продукт, який не може бути без охолодження.

"Плюс ферми — вони дуже залежні від вентиляції і тепла. Не буде тепла, наприклад, корови дуже сильно на це реагують — можуть впасти дуже сильно надої. Так само витяжка має працювати", — пояснює експерт.

Водночас за словами Тараса Висоцького, в Міністерстві вплинути на вартість пального для аграріїв не можуть, бо ціну диктує світовий ринок.

"Ми є імпортозалежною країною, тому у нас ресурсу для субсидіювання чи зниження цін з погляду власного виробництва, на жаль, немає. І першочергове завдання — не допустити фізичного дефіциту палива", — каже він.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Україні хочуть реформувати ринок таксі. Ця масштабна реформа може змінити правила роботи сотень тисяч водіїв і вплинути на вартість поїздок для пасажирів.Учасники ринку остерігаються, що легалізація перевезень може призвести до здорожчання таксі на 10–15%, а частина водіїв залишить роботу через додаткові витрати.

Також ми писали, що молочні продукти, м’ясо, яйця, перероблені та імпортні товари найбільше здорожчають для українців найближчим часом. І причина — не лише світові ціни, а й дорожчі добрива, пальне, логістика та російські удари по українській інфраструктурі. Експерти дослідили, як зросте вартість нашого продовольчого кошика найближчими місяцями.