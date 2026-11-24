Рекордные темпы строительства солнечных и ветровых электростанций не спасут Украину зимой. Мощности выросли примерно на 16%, однако переход к устойчивой энергосистеме отстает от потребностей, а бывший глава "Укрэнерго" называет программу распределенной генерации фактическим провалом.

Переход к устойчивой энергосистеме в Украине происходит значительно медленнее, чем того требуют война и зима. Об этом пишет Foreign Policy.

Российские удары разрушают традиционную инфраструктуру, поэтому весной и летом страна в спешном порядке расширяла децентрализованную энергетику. Речь идет о небольших газовых станциях и возобновляемых источниках энергии вместо угольных ТЭС, которые легко подвергнуть ударам.

Мощности возобновляемой генерации выросли примерно на 16 % к середине 2026 года. За первое полугодие ввели в эксплуатацию 70 ветровых турбин, преимущественно в Николаевской и Одесской областях.

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По темпам внедрения накопителей энергии Украина в 2025 году опередила все страны ЕС, кроме Германии и Италии, и стала четвертым по величине рынком в Европе.

Причину нехватки объясняют следующим образом: в ноябре солнце дает лишь часть мощности, а ночью не дает ничего. Для больниц, которым требуется стабильное энергоснабжение и большие объемы тепла, это критично.

Панели и аккумуляторы имеются менее чем в половине медицинских учреждений. Ни одно из них не способно работать автономно даже несколько часов.

Программу распределенной генерации бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал фактическим провалом. Вместо бесконечного ремонта 10–15 устаревших станций стране нужна сбалансированная сеть, которую "в десятки раз сложнее обнаружить и уничтожить", считает он.

Общая стоимость новой инфраструктуры энергетической устойчивости оценивается примерно в 6,3 миллиарда долларов. С 2022 года международные партнеры выделили 2,4 миллиарда евро, что не соответствует масштабам разрушений.

Сохранить свет, тепло и воду этой зимой, по оценке Международного энергетического агентства, помогут, прежде всего, импорт энергии и местная когенерация.

"Противовоздушная оборона по-прежнему необходима для обеспечения стабильной работы энергосистемы", — добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в Украину надвигаются морозы, а вместе с ними растут опасения по поводу нового энергетического кризиса. Запасы газа превышают установленный правительством минимум, однако это еще не гарантирует теплых батарей.

Также сообщалось, что масштабные отключения могут повлиять на работу общественного транспорта в крупных городах. В Киеве подготовлены резервные автобусы, запасы топлива и альтернативные маршруты, а у метрополитена есть резервные схемы электроснабжения.