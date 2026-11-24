Рекордні темпи будівництва сонячної та вітрової генерації не врятують Україну взимку. Потужності зросли приблизно на 16%, однак перехід до стійкої енергосистеми відстає від потреб, а колишній голова "Укренерго" називає програму розподіленої генерації фактичним провалом.

Перехід до стійкої енергосистеми в Україні відбувається значно повільніше, ніж того вимагають війна і зима. Про це пише Foreign Policy.

Російські удари руйнують традиційну інфраструктуру, тож навесні й улітку країна поспіхом розширювала децентралізовану енергетику. Ідеться про невеликі газові станції та відновлювані джерела замість вугільних ТЕС, які легко вразити.

Потужності відновлюваної генерації зросли приблизно на 16% до середини 2026 року. За перше півріччя ввели в експлуатацію 70 вітрових турбін, переважно на Миколаївщині та Одещині.

За темпами розгортання накопичувачів енергії Україна у 2025 році випередила всі країни ЄС, крім Німеччини та Італії, і стала четвертим таким ринком у Європі.

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Причину нестачі пояснюють наступним чином: сонце в листопаді дає лише частину потужності, а вночі не дає нічого. Для лікарень, яким потрібні стабільне живлення й великі обсяги тепла, це критично.

Панелі й акумулятори має менш ніж половина закладів охорони здоров'я. Жоден із них не здатен працювати автономно навіть кілька годин.

Програму розподіленої генерації колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав фактичним провалом. Замість нескінченного ремонту 10–15 застарілих станцій країні потрібна збалансована мережа, яку "у десятки разів важче розвідати й знищити", вважає він.

Усю нову архітектуру енергетичної стійкості оцінюють приблизно в 6,3 мільярда доларів. Міжнародні партнери з 2022 року виділили 2,4 мільярда євро, і масштабу руйнувань це не відповідає.

Утримати світло, тепло й воду цієї зими, за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, допоможуть насамперед імпорт енергії та місцева когенерація.

"Протиповітряна оборона залишається необхідною для підтримання енергосистеми", – додали в агентстві.

Раніше повідомлялося, що в Україну насуваються морози, а разом із ними зростають побоювання нової енергетичної кризи. Запаси газу перевищують встановлений урядом мінімум, однак теплих батарей це ще не гарантує.

Також повідомлялося, що масштабні відключення можуть змінити роботу громадського транспорту у великих містах. У Києві підготували резервні автобуси, запаси пального та альтернативні маршрути, а метрополітен має резервні схеми живлення.