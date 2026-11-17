Левобережная Украина рискует остаться без света: Россия бьёт по линиям электропередачи, а повреждение столичных мостов ещё больше осложняет ситуацию. Необходимые объёмы электроэнергии уже невозможно передать на левый берег Киева, а также в Полтавскую, Черниговскую и Сумскую области. Почему за годы войны энергетику так и не удалось надёжно защитить, спасут ли подземные линии электропередачи и чем новые атаки грозят украинцам зимой — выяснял Фокус.

Атаки на украинскую энергетику продолжаются. На днях частично обесточенными остались часть Днепра и Каменское, также было обесточено Запорожье. Удары по украинской энергетике будут продолжаться, о чём предупреждают эксперты и даже президент. При этом, как выяснила временная следственная комиссия ВР, ни один из 26 объектов защиты энергетической инфраструктуры Киевской области не достроен, несмотря на выделенные 1,8 млрд грн и выплаченные подрядчикам 750 млн грн авансов. Сроки строительства переносились трижды, а теперь подрядчик требует ещё 400 млн грн. При этом часть проектов, по оценке Генштаба, не учитывает угрозу ударов беспилотников.

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То есть фактически за пять лет военных действий при реальной угрозе ударов по энергетике ничего толком для её защиты предпринято не было. Точнее, деньги выделялись, но они очень быстро "осваивались", и на бумаге, в отчётах и докладах, рисовали оптимистичные показатели, не соответствующие реалиям. Но и россияне бьют не только по подстанциям, а и по линиям электропередач. И как никогда стоит вопрос защиты — к примеру, не только построить вокруг подстанций надёжные укрепления, а опустить под землю трансформаторы и прочее дорогостоящее оборудование, как предлагали эксперты несколько лет назад. И почему это до сих пор не было сделано? Да и, собственно, есть ли возможность достроить наземную защиту?

Как рассказывает Фокусу энергетический эксперт Геннадий Рябцев, что касается защиты нашей энергетики, то сделано крайне мало, а вопрос этот комплексный, и только одними оградами энергообъектов не обойтись. В этом вопросе нужно подходить масштабно, и ещё не поздно всё исправить.

Как объясняет эксперт, инженеры давно разработали несколько уровней наземной защиты наиболее дорогостоящего энергетического оборудования — прежде всего автотрансформаторов. Самый высокий, третий уровень предполагает строительство массивных железобетонных укрытий, способных выдержать даже удар баллистической ракеты. Второй уровень — более тонкие железобетонные конструкции, которые защищают от взрывной волны ракет и разлёта обломков дронов.

Первый уровень защиты предполагает частичное заглубление оборудования и его ограждение габионами или бигбегами — большими мешками из прочного полимерного материала, наполненными песком или строительным мусором. Такие конструкции не защищают от прямых ударов сверху, но могут уберечь оборудование от обломков дронов и суббоеприпасов. По словам Рябцева, на украинских подстанциях в основном применяют именно этот, наиболее простой уровень защиты. Но тут есть нюанс.

"К трансформатору необходимо подвести и отвести провода, поэтому укрытие не может быть полностью закрытым: с двух сторон в нём оставляют специальные отверстия. Их пытаются защищать сетками или сварными металлическими конструкциями. Но здесь есть серьёзная проблема: провода находятся под напряжением 750 киловольт, и приближаться к ним без специального оборудования смертельно опасно. Поэтому нужно найти способ защитить не только сам трансформатор, но и открытые участки, через которые к нему подводится и отводится электричество ведь это самое уязвимое место", — объясняет Фокусу эксперт.

По словам Рябцева, защитить энергообъекты от обычных пропеллерных дронов относительно просто: достаточно натянуть над оборудованием специальную сетку. Дрон не сможет пробить её, зацепится за неё и взорвётся, а повреждения, скорее всего, будут незначительными и их удастся быстро устранить. Однако против реактивных беспилотников, которые летят к цели со скоростью до 500 км/ч, такая защита бессильна. Не спасут и металлические конструкции из арматуры. Поэтому даже трансформаторы остаются уязвимыми с тех сторон, где нет массивных железобетонных укрытий.

Закопать в землю провода не вариант — дорого и небезопасно

"Конечно, теоретически можно всё спрятать под землю, как в больших городах большинство кабелей идёт под землёй. В Киеве, например. Основные провода — они под землёй, в специальных коробах, но там низкое напряжение. А вот закопать линии электропередач под большим напряжением нереально", — считает эксперт.

Если речь идёт о передаче электрической энергии, то, во-первых, подчеркивает собеседник, она передаётся на тысячи километров. Во-вторых, там очень высокое напряжение, и это нужно для того, чтобы уменьшить потери. То есть мы можем передавать электрическую энергию меньшего напряжения, но тогда около четверти генерируемой энергии при транспортировке будет потеряно.

"Четверть энергии уходит в окружающую среду. А теперь представьте: мы снижаем напряжение и всё это закапываем под землю. Какие потери будут? А во-вторых, если что-то случится с этими проводами, как искать обрыв? Вот вышло из строя что-то, что-то замкнуло, а у вас тысячекилометровый участок. И как вы будете проверять, где что замкнуло? Так, если на ЛЭП что-то порвалось, можно на вертолёте, с помощью дрона облететь и найти место порыва. Под землёй найти это не так-то просто. К тому же как уберечь провода от влияния разных природных явлений — оползней, грунтовых вод, просто обычной воды после дождя. Это же не бетонные конструкции или не асфальт, как в городах. Это грунт", — подчёркивает эксперт.

Поэтому нужно всё это изолировать, нужно предусматривать возможность ремонта, то есть разные средства автоматизации. И это влетает в такую копейку, что никто в мире этим не занимается и заниматься не будет, потому что эффект не окупается даже с точки зрения безопасности. Поэтому линии электропередач не просто так назвали воздушными линиями электропередач, и они не просто так тянутся уже полторы сотни лет. Во всех странах. Если бы была возможность всё это закопать, то давно бы этим воспользовались и в Израиле, и в других горячих точках, но даже там такого нет.

На сегодняшний день, по словам эксперта, не всё определяется защитой энергообъектов на земле. Сейчас основная проблема — отсутствие средств поражения для реактивных дронов. И даже если расставили габионы, или бигбеги, или даже возвели какую-то бетонную ограду, то не факт, что это помогло. Потому что никакая бетонная стена от реактивных дронов не спасает, если это уровень первый или даже уровень второй. Нужна ещё и защита активная.

"А активной защиты нет, потому что перехватчиков реактивных дронов нет. Их нам обещают через несколько месяцев, но обещали через несколько месяцев три месяца назад. А сейчас уже три месяца прошло — и ничего нет. А сами энергетики не могут отбивать дроны или ракеты. Поэтому сегодня наша энергетика такая уязвимая", — констатирует Рябцев.

Левобережье могут отрезать от электроснабжения ударами по мостам

Кроме этого, по словам эксперта, есть и ещё ряд проблем, которые пока решить не удалось. Первая проблема — это зависимость Киева от внешнего питания. То есть мы зависим от поставок электрической энергии извне, потому что собственной генерации с января нет. Поэтому очень важным является поддержание в надлежащем состоянии этих самых линий, которые соединяют наши западные станции. И россияне это знают и бьют как раз по этим линиям. И враг начал бить по столичным мостам не случайно, а чтобы отрезать от энергетики левый берег, потому что по столичным мостам проходит высоковольтная линия.

"Это привело к тому, что левый берег — с очень проблемными графиками отключений. Нужное количество энергии физически невозможно передать на левый берег и дальше туда — на Полтаву, на Чернигов, на Сумы и т.д.", — рассказывает собеседник.

Вторая проблема — автономное питание критической инфраструктуры, прежде всего водоканалов. Чтобы автономные источники работали, их перед вводом в эксплуатацию должны проверить: смогут ли они запустить систему при отключении централизованного питания. Для запуска нужно значительно больше энергии, чем установленная мощность оборудования: существуют пусковые токи, нужно преодолеть инерцию, раскрутить роторы насосов. Для этого нужна мощность примерно в полтора раза выше рабочей.

"А что сделали у нас? Сказали: водоканал потребляет 50 или 70 мегаватт — столько и поставим. Установили, питание исчезло, включили — не работает. А почему? Если мощность 50, то для запуска нужно минимум 75. И маленькие генераторы не спасут — нужен один большой, потому что десяток маленьких эту мощность не потянет", — объясняет эксперт.

Отсюда проблемы с водоснабжением и водоотведением: люди, которые всё это заказывают и устанавливают, — не энергетики, у них даже инженерного образования нет, они не знают, что это такое. А спросить — корона упадёт. Эти две проблемы пока решить не удаётся, надеюсь, удастся дальше, но пока с ними живём.

При этом, как подчеркивает Геннадий Рябцев, если бы эти проблемы были решены, то зима прошла бы значительно лучше, чем прошлогодняя. А так она плюс-минус будет такой же, как и прошлогодняя. Ну прежде всего благодаря тому, что температура воздуха будет значительно выше, чем год назад, по всем прогнозам.

Как сообщал Фокус, в столице уже подготовлены резервные автобусы, запасы топлива и альтернативные маршруты на случай остановки трамваев и троллейбусов, а у метрополитена есть резервные схемы электроснабжения. В то же время полный блэкаут может привести к временной остановке движения поездов, а станции метро продолжат работать в качестве укрытий. Свои планы на случай длительного отключения электроэнергии разрабатывают также в Одессе и Харькове.

А после российской атаки на Днепр в городе произошли масштабные отключения электроэнергии; в ДТЭК предупреждают, что повторные атаки россиян могут затормозить работы по восстановлению подачи электроэнергии.