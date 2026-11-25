Национальный банк Украины приобрел корпоративный доступ к ChatGPT Enterprise от компании OpenAI, заплатив за это 63 тысячи долларов. Регулятор также активно использует другие продукты искусственного интеллекта.

НБУ заключил договор с компанией OpenAI Ireland Limited сроком до 16 февраля следующего года, в соответствии с которым сотрудники смогут использовать инструменты искусственного интеллекта в своей работе. Об этом сообщает издание Dilo со ссылкой на заявление пресс-службы Нацбанка.

Зачем Нацбанку нужен корпоративный доступ к ИИ

По данным СМИ, НБУ активно использует инструменты искусственного интеллекта в своей работе. Прежде всего ИИ помогает аналитикам учреждения в сборе, обработке и систематизации значительных объемов данных. Благодаря ему сотрудники тратят гораздо меньше времени на решение экономических задач.

"Поиск и обработка данных с нуля заняли бы у аналитика недели. С помощью ИИ это занимает часы или дни", — пояснили в Нацбанке.

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Кроме того, в пресс-службе привели пример применения ИИ в работе НБУ. Речь идет об исследовании влияния атак России на ситуацию с инфляцией в Украине. Искусственный интеллект помог сотрудникам в решении этой задачи, обработав более 10 тысяч записей из международной базы данных ACLED. Так аналитикам удалось рассчитать, какой будет годовая инфляция в Украине в текущем году. Однако, как подчеркнули в НБУ, ИИ сам по себе не прогнозирует инфляцию: все прогнозы и выводы делают аналитики, а данные, полученные от языковых моделей, обязательно подлежат проверке.

Еще один пример использования ИИ — анализ информации из СМИ. Языковые модели способны быстро обрабатывать информацию из новостей об изменении цен в Украине.

При этом аналитические инструменты на основе ИИ сотрудники Нацбанка разработали самостоятельно.

Напомним, на днях стало известно, что Нацбанк планирует полностью изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек.

Кроме того, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 2026 года.