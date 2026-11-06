Инфляция в Украине вырастет еще больше до конца года: в НБУ объяснили, когда она остановится

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 2026 года: теперь регулятор ожидает 12,5 %. Основные причины — подорожание топлива и разрушение складов и логистики в результате российских атак.

В Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2026 года говорится, что в июне показатели составили 7,2 % в годовом исчислении, а в сентябре — 10 %. Это значительно выше июльского прогноза НБУ.

Важным фактором стало топливо на фоне нового скачка мировых цен на нефть. Больше всего подорожало дизельное топливо. В НБУ объясняют это тем, что в мире стало меньше дизельного топлива из-за перебоев с поставками из Ближнего Востока, а запасы в Европе низкие. Дополнительное влияние оказал сезонный спрос в августе–сентябре, когда начинается уборка урожая и растут грузовые перевозки.

Еще одним фактором, оказавшим давление на цены, стали проблемы с хранением и доставкой продуктов. По оценкам НБУ, российские атаки разрушили около трети складских площадей в Киеве и области.

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Из-за потери распределительных центров производителям пришлось чаще доставлять продукцию напрямую в магазины. Это привело к увеличению расходов на транспорт, персонал и организацию поставок.

Показательный пример — яйца. В июне–августе они подешевели на 19–26%, а в сентябре подорожали на 12,2% в годовом исчислении. В Нацбанке отмечают, что требования торговых сетей о прямых поставках от производителей могли увеличить себестоимость яиц на 10–15%.

Среди услуг больше всего подорожало образование: в сентябре цены в этой категории выросли на 19,6% в годовом исчислении после повышения зарплат в отрасли. Также дорожает аренда жилья: в июне ее стоимость выросла на 10,2%, в сентябре — на 13,7%. В НБУ связывают это, в частности, с тем, что из-за российских атак все больше людей переезжает внутри страны, а в более безопасных регионах вырос спрос на аренду.

Когда инфляция начнёт замедляться

В ближайшие месяцы давление на цены будет оставаться значительным, ожидают в НБУ. Производственные затраты будут и дальше расти из-за российских атак, а подорожание топлива будет сказываться на ценах других товаров и услуг.

По прогнозам регулятора, с первого квартала 2027 года инфляция будет постепенно замедляться. Этому будут способствовать исчерпание вторичных эффектов от подорожания топлива, более медленный рост зарплат и сохранение мер денежно-кредитной политики.

По прогнозу НБУ, инфляция достигнет целевого показателя в 5 % лишь в конце 2028 года.

Напомним, что после введения программы компенсации внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за разрушенное жилье в ходе боевых действий в виде сертификатов и ваучеров цены на недвижимость стремительно взлетели.

Кроме того, как писал Фокус, по прогнозам экспертов аграрного рынка, в 2026 году стоимость хлеба в целом вырастет примерно на 25 %. На составляющие цены влияют стоимость сырья, энергоносителей, логистика, оплата труда и курс валюты.