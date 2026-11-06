Інфляція в Україні зросте ще більше до кінця року: у НБУ пояснили, коли вона зупиниться

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на кінець 2026 року: тепер регулятор очікує 12,5%. Головні причини — подорожчання пального та руйнування складів і логістики через російські атаки.

В Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2026 року йдеться, що у червні показники становили 7,2% у річному вимірі, у вересні — 10%. Це суттєво вище за липневий прогноз НБУ.

Вагомим чинником стало пальне на тлі нового стрибка світових цін на нафту. Найбільше подорожчало дизельне пальне. У НБУ пояснюють це тим, що у світі стало менше дизелю через перебої з постачанням із Близького Сходу, а запаси в Європі низькі. Додатково вплинув сезонний попит у серпні–вересні, коли починаються жнива й зростають вантажні перевезення.

Ще один тиск на ціни створили проблеми зі зберіганням і доставлянням продуктів. За оцінками НБУ, російські атаки зруйнували близько третини складських площ у Києві та області.

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Через втрату розподільчих центрів виробникам довелося частіше возити продукцію безпосередньо до магазинів. Це збільшило витрати на транспорт, персонал і організацію постачання.

Показовий приклад — яйця. У червні–серпні вони подешевшали на 19–26%, а у вересні подорожчали на 12,2% у річному вимірі. У Нацбанку зазначають, що вимоги торгівельних мереж про прямі постачання від виробників могли збільшити собівартість яєць на 10–15%.

Серед послуг більше за інших подорожчала освіта: у вересні ціни в цій категорії зросли на 19,6% у річному вимірі після підвищення зарплат у галузі. Також дорожчає оренда житла: у червні її вартість зростала на 10,2%, у вересні — на 13,7%. У НБУ пов'язують це, зокрема, з тим, що через російські атаки більше людей переїжджає всередині країни, а в безпечніших регіонах зріс попит на оренду.

Коли інфляція почне сповільнюватися

У найближчі місяці тиск на ціни залишатиметься значним, очікують в НБУ. Виробничі витрати й надалі зростатимуть через російські атаки, а подорожчання пального поширюватиметься на інші товари та послуги.

З першого кварталу 2027 року, за очікуваннями регулятора, інфляція поступово сповільнюватиметься. Цьому сприятимуть вичерпання вторинних ефектів від подорожчання пального, повільніше зростання зарплат і збереження заходів монетарної політики.

Цільового показника в 5% інфляція, за прогнозом НБУ, досягне лише наприкінці 2028 року.

Нагадаємо, після запровадження програми компенсації внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за зруйноване житло під час бойових дій у вигляді сертифікатів та ваучерів, ціни на нерухомість стрімко злетіли вгору.

Також, як писав Фокус, за прогнозами експертів аграрного ринку, у 2026 році вартість хліба загалом зросте приблизно на 25%. На складові ціни впливають вартість сировини, енергоносії, логістика, оплата людської праці та курс валюти.