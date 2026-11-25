Національний банк України придбав корпоративний доступ до ChatGPT Enterprise від компанії OpenAI, заплативши за це 63 тисячі доларів. Регулятор також активно використовує інші продукти ШІ.

НБУ уклав договір з компанією OpenAI Ireland Limited строком до 16 лютого наступного року, відповідно до якого працівники зможуть користуватися інструментами штучного інтелекту у роботі. Про це пише видання Dilo з посиланням на заяву пресслужби Нацбанку.

Для чого Нацбанку корпоративний доступ до ШІ

За інформацією медіа, НБУ активно послуговується інструментами штучного інтелекту у своїй роботі. Передусім ШІ допомагає аналітикам установи у зборі, обробленні та систематизації значних обсягів даних. Завдяки йому працівники витрачають набагато менше часу для економічних завдань.

"Пошук та обробка даних з нуля забрали б в аналітика тижні. З ШІ це займає години або дні", — пояснили у Нацбанку.

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Також у пресслужбі навели приклад застосування ШІ у роботі НБУ. Це дослідження впливу атак Росії на ситуацію з інфляцією в Україні. Штучний інтелект допоміг співробітникам у цьому завданні, опрацювавши понад 10 тисяч записів з міжнародної бази даних ACLED. Так аналітикам вдалося вирахувати, якою буде річна інфляція в Україні у поточному році. Проте, як наголосили у НБУ, ШІ не сам прогнозує інфляцію: всі прогнози та висновки роблять аналітики, а отримані від мовних моделей дані обов'язково підлягають перевірці.

Інший приклад використання ШІ — аналіз інформації із медіа. Мовні моделі здатні швидко опрацьовувати інформацію з новин щодо зміни цін в Україні.

Водночас аналітичні інструменти на основі ШІ працівники Нацбанку створили власноруч.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Нацбанк планує повністю вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок.

Також Національний банк України погіршив прогноз інфляції на кінець 2026 року.