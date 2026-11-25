Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предусматривающий увеличение продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних, введение испытательного срока и изменение правил их увольнения.

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 16114 о расширении возможностей трудоустройства молодежи. Документ предлагает изменить ряд норм Кодекса законов о труде, в частности касающихся продолжительности рабочего времени, оплаты труда и трудовых гарантий для лиц в возрасте до 18 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады, опубликованном 24 ноября 2026 года.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

подростки в возрасте от 16 до 18 лет смогут работать до 38 часов в неделю вместо действующих 36;

для лиц в возрасте от 15 до 16 лет максимальную продолжительность работы предлагают увеличить до 26 часов в неделю вместо 24;

несовершеннолетним разрешат работать в выходные дни;

для них введут общие правила испытательного срока при трудоустройстве;

заработную плату за сокращенное рабочее время будут начислять пропорционально фактически отработанным часам.

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В то же время предлагается сохранить запрет на привлечение несовершеннолетних к ночным и сверхурочным работам.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность заключения трудовых договоров в электронной форме. Также вместо отдельного учета работников в возрасте до 18 лет предлагается использовать данные Реестра застрахованных лиц.

Еще одно изменение касается медицинских осмотров. Авторы документа намерены снизить предельный возраст обязательных ежегодных осмотров с 21 до 18 лет.

Отдельно предлагается отменить норму, согласно которой работодатель обязан получать согласие службы по делам детей на увольнение несовершеннолетнего по собственной инициативе. Вместо этого предусмотрена обязанность уволить такого работника по требованию родителей, законных представителей или государственных органов, если дальнейшая работа угрожает его здоровью или противоречит его интересам. Такое требование должно быть документально подтверждено.

Часть ведомств выступила против изменений

Предложенные нововведения вызвали замечания со стороны ряда государственных органов и профсоюзов. В частности, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека не поддержал законопроект, поскольку считает, что он сужает права и гарантии работников моложе 18 лет. По его мнению, это противоречит статье 22 Конституции Украины.

Министерство социальной политики, семьи и единства также выступило против этого документа. В ведомстве отметили, что вопрос о труде несовершеннолетних более комплексно урегулирован в проекте Трудового кодекса № 16010, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Государственная служба по вопросам труда поддержала общую цель законопроекта — расширение возможностей трудоустройства молодежи. Однако большинство предложенных изменений там считают требующими доработки. В частности, Гоструда не поддерживает увеличение рабочего времени подростков, работу в выходные дни, введение испытательного срока и ослабление защиты от увольнения.

Свои замечания высказало и Министерство экономики и окружающей среды. Там предупредили, что увеличение продолжительности рабочего дня и изменение принципов оплаты могут негативно повлиять на возможности подростков учиться, отдыхать и развиваться. Кроме того, в ведомстве обратили внимание на необходимость сохранить медицинский надзор за молодыми работниками до 21 года.

Федерация профсоюзов Украины также не поддержала законопроект, заявив о противоречиях его положений национальному и международному законодательству.

В то же время Исследовательская служба Верховной Рады оценила отдельные положения документа как соответствующие законодательству ЕС. В частности, по её мнению, увеличение продолжительности рабочего времени и отмена запрета на работу в выходные дни не противоречат Директиве Совета ЕС 94/33/ЕС о защите молодежи на рабочем месте.

После обсуждения члены профильного комитета большинством голосов поддержали рекомендацию принять законопроект № 16114 в первом чтении в первоначальной редакции. Замечания и предложения по его положениям предлагается учесть при подготовке документа ко второму чтению.

Таким образом, законопроект пока не принят, и предложенные правила еще не вступили в силу. Для этого Верховная Рада должна рассмотреть документ и пройти последующие этапы законодательной процедуры.

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