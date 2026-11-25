Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає збільшення тривалості робочого часу для неповнолітніх, запровадження випробувального терміну та зміну правил їхнього звільнення.

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №16114 про розширення можливостей працевлаштування молоді. Документ пропонує змінити низку норм Кодексу законів про працю, зокрема щодо тривалості робочого часу, оплати праці та трудових гарантій для осіб віком до 18 років. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Апарату Верховної Ради, опублікованому 24 листопада 2026 року.

Законопроєкт передбачає такі зміни:

підлітки віком від 16 до 18 років зможуть працювати до 38 годин на тиждень замість чинних 36;

для осіб віком від 15 до 16 років максимальну тривалість роботи пропонують збільшити до 26 годин на тиждень замість 24;

неповнолітнім дозволять працювати у вихідні дні;

для них запровадять загальні правила випробувального терміну під час працевлаштування;

зарплату за скорочений робочий час нараховуватимуть пропорційно фактично відпрацьованим годинам.

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Водночас заборону залучати неповнолітніх до нічних і надурочних робіт пропонують залишити.

Також законопроєкт передбачає можливість укладати трудові договори в електронній формі. Крім того, замість окремого обліку працівників віком до 18 років пропонують використовувати дані Реєстру застрахованих осіб.

Ще одна зміна стосується медичних оглядів. Автори документа хочуть зменшити граничний вік обов'язкових щорічних оглядів із 21 до 18 років.

Окремо пропонується скасувати норму, за якою роботодавець повинен отримувати згоду служби у справах дітей на звільнення неповнолітнього з власної ініціативи. Натомість передбачено обов'язок звільнити такого працівника на вимогу батьків, законних представників або державних органів, якщо подальша робота загрожує його здоров'ю чи суперечить його інтересам. Така вимога має бути документально підтверджена.

Частина відомств виступила проти змін

Запропоновані нововведення викликали зауваження з боку низки державних органів та профспілок. Зокрема, Уповноважений Верховної Ради з прав людини не підтримав законопроєкт, оскільки вважає, що він звужує права та гарантії працівників молодше 18 років. На його думку, це суперечить статті 22 Конституції України.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності також виступило проти документа. У відомстві зазначили, що питання праці неповнолітніх комплексніше врегульоване в проєкті Трудового кодексу №16010, який уже зареєстрований у Верховній Раді.

Державна служба з питань праці підтримала загальну мету законопроєкту — розширення можливостей працевлаштування молоді. Однак більшість запропонованих змін там вважають такими, що потребують доопрацювання. Зокрема, Держпраці не підтримує збільшення робочого часу підлітків, роботу у вихідні, запровадження випробувального терміну та послаблення захисту від звільнення.

Зауваження висловило й Міністерство економіки та довкілля. Там попередили, що збільшення тривалості роботи та зміна принципів оплати можуть негативно вплинути на можливості підлітків навчатися, відпочивати й розвиватися. Також у відомстві звернули увагу на необхідність зберегти медичний нагляд за молодими працівниками до 21 року.

Федерація профспілок України також не підтримала законопроєкт, заявивши про суперечності його положень національному та міжнародному законодавству.

Водночас Дослідницька служба Верховної Ради оцінила окремі положення документа як такі, що відповідають праву ЄС. Зокрема, на її думку, збільшення тривалості робочого часу та скасування заборони на роботу у вихідні не суперечать Директиві Ради ЄС 94/33/ЄС про захист молоді на робочому місці.

Після обговорення члени профільного комітету більшістю голосів підтримали рекомендацію ухвалити законопроєкт №16114 за основу в першому читанні. Зауваження та пропозиції до його положень пропонують врахувати під час підготовки документа до другого читання.

Таким чином, законопроєкт поки не ухвалений і запропоновані правила ще не набули чинності. Для цього Верховна Рада має розглянути документ і пройти подальші етапи законодавчої процедури.

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