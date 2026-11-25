Рынок криптовалют в Украине выходит из состояния правовой неопределённости, а доходы от продажи цифровых активов регулируются собственными налоговыми правилами. Закон № 10225-д Верховная Рада приняла 271 голосом, и это одно из условий соглашений с МВФ и ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Легализацию рынка виртуальных активов и правила их налогообложения предусматривает законопроект № 10225-д, который Верховная Рада поддержала в целом. За документ проголосовали 271 депутат, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Над текстом работали три года в рамках рабочих групп, а объем документа составляет 273 страницы.

"Наконец-то мы сделали то, что 35 лет было невозможно", — написал он.

За документ проголосовали 271 человек

Условие для Ukraine Facility: почему легализовали криптовалюту

Украина согласовала выполнение этого условия с МВФ и Европейским союзом в рамках программы "Ukraine Facility". Перед голосованием спикер Руслан Стефанчук подчеркнул, что документ входит в пакет "Ukraine Facility" и МВФ, а от него зависит дальнейшее финансирование со стороны европейских партнеров. Требование легализовать криптовалютный рынок Международный валютный фонд включил в свой перечень ещё в 2024 году.

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Сколько стоит криптовалюта в настоящее время и как она будет облагаться налогом

Принятие закона пришлось на период спада рынка. По состоянию на 25 ноября, согласно информации Минфина, биткоин торговался на уровне около 58,9 тысячи долларов, а эфириум — примерно 1640 долларов.

Закон вступит в силу с июля 2027 года. До 2028 года будет применяться льготная ставка 5%+5% от всего объема операций, а после этого — 18%+5%. От легализации рынка в бюджете рассчитывают получить дополнительные 15 миллиардов гривен. Прежде чем закон вступит в силу, его ещё должен подписать президент. Сложность заключалась в большом количестве различных позиций среди заинтересованных сторон и в том, что единого рамочного примера в других странах нет. Пришлось учитывать и подходы МВФ и ЕС.

Что изменится для криптовалютных бирж

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", криптобиржи, кастодиальные сервисы и другие поставщики услуг должны будут пройти авторизацию или регистрацию, а отчетность они будут подавать ежегодно.

Надзор за рынком будут осуществлять Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк в рамках полномочий, определенных законом. Компании будут обязаны защищать активы клиентов, рассматривать жалобы, обеспечивать прозрачность и осуществлять финансовый мониторинг. При этом будет усилена проверка происхождения средств и контроль за операциями.

Ранее сообщалось, что законопроект о налогообложении криптовалют прошел первое чтение, однако окончательная редакция еще требовала доработки. Гетманцев тогда отмечал, что документ ждут многочисленные поправки, однако в принципе он не настаивает ни на одной позиции.

Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу налогообложения виртуальных активов, проект которой был опубликован на сайте регулятора. Комиссия предлагала облагать налогом доход от продажи криптовалюты за фиатные деньги, товары или услуги, а также оплату товаров и услуг криптовалютой. Ставки предусматривались на уровне 18% плюс военный сбор, а для отдельных случаев — льготные 5% или 9%.