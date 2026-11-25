Ринок криптовалют в Україні виходить із правової невизначеності, а доходи від продажу цифрових активів отримують власні податкові правила. Закон 10225-д Верховна Рада ухвалила 271 голосом, і це одна з умов домовленостей із МВФ та ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Легалізацію ринку віртуальних активів і правила їхнього оподаткування передбачає законопроєкт 10225-д, який Верховна Рада підтримала в цілому. За документ віддали 271 голос, повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Над текстом працювали три роки в межах робочих груп, а обсяг документа становить 273 сторінки.

"Нарешті ми зробили те, що 35 років не було можливо", – написав він.

За документ проголусала 271 особа

Умова для Ukraine Facility: чому легалізували криптовалюту

Виконати цю умову Україна погодила з МВФ та Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility. Перед голосуванням спікер Руслан Стефанчук наголошував, що документ входить до пакета Ukraine Facility і МВФ, а від нього залежить подальше фінансування від європейських партнерів. Вимогу легалізувати крипторинок Міжнародний валютний фонд додав до свого переліку ще у 2024 році.

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Скільки коштує крипта наразі та як буде оподатковуватись

Ухвалення закону припало на період просідання ринку. Станом на 25 листопада, згідно з інформацією Мінфіну, Bitcoin торгувався близько 58,9 тисячі доларів, а Ethereum – приблизно 1640 доларів.

Чинності закон набере з липня 2027 року. До 2028-го застосовуватимуть пільгову ставку 5%+5% від усього обсягу операцій, а після цього – 18%+5%. Від легалізації ринку в бюджеті розраховують отримати додаткові 15 мільярдів гривень. Перед тим як закон запрацює, його ще має підписати президент. Складність полягала у великій кількості різних позицій серед стейкхолдерів і в тому, що єдиного рамкового прикладу в інших країнах немає. Враховувати довелося й підходи МВФ та ЄС.

Що зміниться для криптобірж

Як повідомляє Судово-юридична газета, авторизацію або реєстрацію доведеться пройти криптобіржам, кастодіальним сервісам та іншим постачальникам послуг, а звітність вони подаватимуть щороку.

Нагляд за ринком здійснюватимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк у межах визначених законом повноважень. Компанії зобов'яжуть захищати активи клієнтів, розглядати скарги, бути прозорими та виконувати фінансовий моніторинг. Водночас посилиться перевірка походження коштів і контроль операцій.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про оподаткування криптовалют пройшов перше читання, проте остаточна редакція ще потребувала доопрацювання. Гетманцев тоді зазначав, що документ чекають численні правки, однак принципово він не наполягає на жодній позиції.

Також Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів, проєкт якої опублікували на сайті регулятора. Комісія пропонувала оподатковувати прибуток від продажу криптовалюти за фіат, товари чи послуги, а також оплату товарів і послуг криптою. Ставки передбачалися на рівні 18% плюс військовий збір, а для окремих випадків – пільгові 5% або 9%.