Самое ценное оборудование на подстанциях — автотрансформаторы, которые достаточно хорошо защищены. Поэтому Россия вместо этого пытается вывести из строя как можно больше вторичного оборудования, рассказал член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик.

Враг меняет тактику ударов по энергообъектам. Поскольку автотрансформаторы энергоподстанций достаточно хорошо защищены, РФ пытается с помощью кассетных зарядов повредить как можно больше вторичного оборудования. Об этом во время ежегодного мероприятия Европейской бизнес-ассоциации "Energy Day 2026" рассказал член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик, пишет "Укринформ".

Россия переходит к "ковровым" ударам

По словам чиновника, в предыдущие годы, во время атак на критическую инфраструктуру Украины, россияне делали ставку преимущественно на удары крылатыми и баллистическими ракетами. Теперь у них появились дополнительные возможности благодаря массовому производству реактивных БПЛА.

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"Однако при отсутствии повторных ударов аварийным бригадам удается устранить значительную часть повреждений, нанесенных ракетами и дронами, за два-три часа. Поэтому враг меняет тактику и переходит от точечных атак на основное оборудование к "ковровым" ударам по большим площадям, часто используя ракеты с кассетным зарядом, которые взрываются над территорией подстанций. Цель — выиграть время, которое мы тратим на восстановление", — пояснил Юрик.

Враг пытается повредить вторичное оборудование

Самое ценное оборудование на подстанциях — автотрансформаторы — по словам Юрика, достаточно хорошо защищено. Поэтому Россия вместо этого пытается вывести из строя как можно больше вторичного оборудования.

"Враг наносит удары по обширным участкам открытых распределительных сетей — с выключателями, реле, трансформаторами тока и напряжения. К сожалению, после таких атак на восстановление уходит очень много времени", — продолжил представитель "Укрэнерго".

Впрочем, даже в этих экстремальных условиях благодаря опыту и самоотверженности ремонтников Украине удается поддерживать свою энергосистему. Этому также способствуют накопленный за предыдущие годы аварийный запас оборудования и постоянная техническая и финансовая помощь со стороны международных партнеров.

"С начала 2022 года "Укрэнерго" получило более миллиарда евро только в виде донорской помощи. Это и поддержка от USAID, Всемирного банка, ЕБРР, немецких, французских и японских партнеров. Еще больше составляет кредитная поддержка. Полученные средства мы инвестируем, прежде всего, в пополнение аварийного запаса оборудования", — заверил Юрик.

Среди уязвимых мест он назвал поставки высоковольтного оборудования, производителей которого в Украине и в мире не так много. Поэтому на выполнение заказов приходится долго ждать. Вторая проблема, по его словам, — нехватка системных подрядчиков для выполнения работ по физической защите и восстановлению энергообъектов.

Напомним, Фокус писал, что диктатор РФ Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Он заявил, что Киев якобы не прислушивается к просьбе президента США Дональда Трампа прекратить такие удары.

Также мы писали, что рекордные темпы строительства солнечных и ветровых электростанций не спасут Украину зимой. Мощности выросли примерно на 16%, однако переход к устойчивой энергосистеме отстает от потребностей, а бывший глава "Укрэнерго" называет программу распределенной генерации фактическим провалом.