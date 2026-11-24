Диктатор РФ Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Он заявил, что Киев якобы не прислушивается к просьбе президента США Дональда Трампа прекратить такие удары.

Именно поэтому Москва считает свои дальнейшие действия неизбежными, заявил Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса РФ, передают российские "Ведомости". Диктатор отметил, что украинские власти якобы не реагируют на рекомендации американской стороны о прекращении атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

По его словам, несмотря на просьбы Вашингтона, удары по российским объектам продолжаются.

"Киевские власти не прислушиваются к таким советам. Всё продолжается, как будто ничего не произошло. В связи с этим хочу отметить: соответствующие действия с нашей стороны неизбежны", — заявил Путин.

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В другой части выступления он подчеркнул, что Россия считает украинские атаки поводом для собственных ответных действий.

Почему Путин упомянул просьбу Трампа

Заявление российского президента прозвучало на фоне дискуссии вокруг так называемого энергетического перемирия и попыток США добиться прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп ранее призвал Украину прекратить атаки на российские НПЗ. Вашингтон объяснял свою позицию, в частности, влиянием таких ударов на мировой рынок нефтепродуктов.

Однако Киев настаивает на том, что прекращение атак должно быть взаимным. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина готова воздержаться от ударов по российским НПЗ, если Россия прекратит обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Мы не будем (наносить удары по НПЗ РФ. — ред.), если Россия не будет атаковать нашу энергетическую систему. РФ делала это несколько раз. Это были ужасные, массированные атаки против нашего народа", — пояснил украинский президент.

Он также отмечал, что Киев предлагал Вашингтону альтернативу: либо взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам, либо предоставление Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для защиты от российских атак.

Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ

Удары по российской нефтяной инфраструктуре остаются одним из направлений украинских дальних операций. Такие атаки направлены на предприятия, обеспечивающие производство топлива и имеющие важное значение для российской экономики и военной логистики.

Согласно материалам издания Фокус, в 2026 году было зафиксировано 226 атак на нефтегазовую инфраструктуру России. Среди пострадавших объектов — крупные нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающие станции и другие предприятия отрасли.

Напомним, накануне дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в России. На месте был зафиксирован сильный пожар.

А 19 ноября дроны долетели до российского Татарстана, где под ударом оказалась крупная нефтеперекачивающая станция.