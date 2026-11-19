В ночь на 19 ноября беспилотники достигли Республики Татарстан в России. В сети сообщают о серии взрывов и пожаре в районе города Альметьевска, где под атакой оказался объект нефтеперерабатывающей промышленности РФ, обеспечивающий работу экспортного нефтепровода "Дружба".

Вероятно, в районе Альметьевска беспилотники поразили нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Калейкино", которая считается одним из ключевых узлов магистральной нефтепроводной системы. Об этом ранним утром сообщили OSINT-каналы со ссылкой на очевидцев с места событий.

Предупреждение об угрозе со стороны БПЛА для Татарстана было объявлено ещё около 02:00. Российские мониторинговые каналы сообщали об угрозе применения реактивных дронов, летевших со стороны Пензенской и Ульяновской областей РФ. Около 04:00 в Альметьевске начали раздаваться взрывы, которые продолжались до утра.

Через некоторое время в сети появилась информация о том, что в районе Альметьевска наблюдается сильное задымление и пожар. По данным российских каналов и украинских мониторинговых ресурсов, целью обстрела стала именно НПС "Калейкино", однако официальных подтверждений на момент публикации не поступало.

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Кадры атаки дронов на НПС "Калейкино" этой ночью

Что известно о НПС "Калейкино"

Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" в Татарстане считается главным объектом такого типа в регионе. Станция принимает нефть из различных нефтепроводов и играет важную роль в обеспечении работы магистральной системы. Именно здесь происходит смешивание нефти из разных регионов РФ перед отправкой на экспорт.

Известно также, что НПС "Калейкино" обеспечивает критическое давление и бесперебойную закачку нефти в нефтепровод "Дружба". Кроме того, сырьё отсюда поступает на нефтеперерабатывающие заводы Татарстана.

Этой ночью ракеты в очередной раз обстреляли Крымский мост в оккупированной Керчи: OSINT-каналы сообщили о попадании в железнодорожную часть моста.

Напомним, 18 ноября дроны всю ночь наносили удары по Краснодарскому краю в России, после чего на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах вспыхнули пожары.