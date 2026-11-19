У ніч на 19 листопада безпілотники дісталися Республіки Татарстан у Росії. У мережі повідомляють про серію вибухів та пожежу у районі міста Альметьєвськ, де під атакою опинився об'єкт нафтопереробної промисловості РФ, що забезпечує роботу експортного нафтопроводу "Дружба".

Ймовірно, біля Альметьєвська безпілотники уразили нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Калейкіно", яка вважається одним із ключових вузлів магістральної нафтопровідної системи. Про це під ранок повідомили OSINT-канали з посиланням на очевидців з місця подій.

Попередження про загрозу БпЛА для Татарстану оголосили ще близько 02:00. Російські моніторингові канали писали про загрозу застосування реактивних дронів, що летіли зі сторони Пензенської та Ульяновської областей РФ. Близько 04:00 вибухи почали лунати в Альметьєвську і продовжувалися до ранку.

Через деякий час у мережі повідомили про те, що у районі Альметьєвська спостерігається сильне задимлення та пожежа. За даними російських каналів і українських моніторингових ресурсів, ціллю обстрілу стала саме НПС "Калейкіно", однак офіційних підтверджень на момент публікації не надходило.

Видео дня

Кадри атаки дронів на НПС "Калейкіно" цієї ночі

Що відомо про НПС "Калейкіно"

Нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" у Татарстані вважається головним об'єктом такого типу у регіоні. Станція приймає нафту з різних нафтопроводів і відіграє важливу роль у забезпеченні роботи магістральної системи. Саме тут відбувається змішування нафти з різних регіонів РФ перед відправленням на експорт.

Відомо також, що НПС "Калейкіно" забезпечує критичний тиск і безперебійне закачування нафти у нафтопровід "Дружба". Також сировина звідси надходить до нафтопереробних заводів Татарстану.

Цієї ночі ракети також вчергове атакували Кримський міст в окупованій Керчі: OSINT-канали повідомили про влучання по залізничній частині.

Нагадаємо, 18 листопада дрони всю ніч атакували Краснодарський край у Росії, після чого пожежі спалахнули на двох великих нафтопереробних заводах.