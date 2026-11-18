Упродовж усієї ночі 18 листопада Краснодарський край Росії масовано атакували безпілотники. Після серії ударів повідомляють про влучання одразу по двох великих нафтопереробних заводах регіону.

Ціллю масштабного обстрілу регіону стали Афіпський та Ільський НПЗ — великі промислові об'єкти з переробки нафти, розташовані поблизу селищ Афіпський та Ільський, приблизно за 50 кілометрів від Краснодара. Про атаку на ці об'єкти під ранок повідомили OSINT-канали, публікуючи кадри масованої атаки на Краснодарський край.

За даними аналітиків, обстріл регіону почався після опівночі. Вибухи не вщухали до ранку — дрони безперервно летіли над населеними пунктами області, а російська протиповітряна оборона активно намагалася знищити цілі у небі.

Кадри масованої атаки дронів на Краснодарський край РФ цієї ночі

В оперативному штабі Краснодарського краю після 02:00 повідомляли про загрозу застосування безпілотників у регіоні. Мешканців Краснодара закликали слідувати в укриття та не перебувати на вулицях, а також не викладати у мережу фото та відео з місць обстрілу. Водночас місцева влада на момент публікації атаку на НПЗ не коментувала.

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Кадри атаки дронів на Афіпський та Ільський НПЗ цієї ночі

Що відомо про атаковані НПЗ

Афіпський НПЗ вважається одним із найбільших підприємств такого плану у південній частині РФ. Проєктна потужність заводу складає близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік, проте після модернізації фактичні обсяги переробки складали понад 7-9 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виготовляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти і є важливим логістичним вузлом з постачання пального російській армії.

Ільський НПЗ також вважається одним з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Завод здатний переробляти до 6,6 мільйона тонн нафти у рік. Підприємство випускає продукцію легкої та важкої нафтової фракцій, автомобільний бензин, дизель, гас тощо.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада дрони атакували завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа.

Також нещодавно безпілотники уразили НПЗ у російському Волгограді, після чого на АЗС вишикувалися довжелезні черги.