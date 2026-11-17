У ніч на 17 листопада безпілотники дісталися до російської Республіки Башкортостан, де уразили одне з найбільших підприємств нафтопереробної та нафтохімічної галузі РФ. Завод належить компанії "Газпром".

Ціллю атаки дронів у Башкортостані став завод "Газпром нафтохім Салават", де після серії вибухів здійнялася масштабна пожежа. Про це уранці повідомили OSINT-канали, оприлюднивши кадри нічної атаки.

"Салават, Башкортостан. Місцеві жителі повідомляють про атаку та пожежу на території підприємства "Газпром нафтохім Салават", — пишуть аналітики.

На відеороликах, які поширюють у мережі, видно яскраві спалахи та заграву у небі, а також чутно звуки вибухів. OSINT-аналітики зазначають, що на території підприємства спостерігається займання одразу у кількох місцях. За повідомленнями, удар зокрема стався по виробничій установці на заводі, що й спричинило сильну пожежу.

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Кадри атаки дронів на "Газпром нафтохім Салават"

У місцевих Telegram-каналах перед цим повідомляли про загрозу застосування дронів на території регіону. В аеропорту Уфи запровадили обмеження на посадження та виліт літаків у зв'язку з небезпекою. Водночас офіційних коментарів щодо атаки від місцевої влади на момент публікації не було.

Після атаки дронів на території заводу у Салаваті фіксується низка займан Фото: Exilenova+

Тим часом мешканці Салавата на тлі атаки дронів на підприємство вишикувалися у довжелезні черги на АЗС, побоюючись ймовірного дефіциту пального.

У Салаваті на тлі атаки дронів на НПЗ вилаштувалися довгі черги до АЗС Фото: Exilenova+

Що відомо про підприємство "Газпром нафтохім Салават"

"Газпром нафтохім Салават" або Салаватський НПЗ — підприємство, що об'єднує газохімічний та нафтопереробний заводи, завод "Мономер" та ТОВ "Ново-Салаватська ПГУ". Потужності комплексу складають до 10 мільйонів тонн сировини на рік.

Підприємство випускає понад 150 найменувань продукції. Серед них — автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітуми тощо. Завод відіграє значну роль в економіці регіону та РФ, а також причетне до забезпечення потреб російської армії.

Раніше це підприємство вже неодноразово атакували безпілотники. Удари по заводу зокрема відбувалися у липні, серпні та жовтні 2026 року.

Нагадаємо, також цієї ночі Кримський міст масовано атакували дрони і ракети: у мережі повідомили про влучання по арці та руйнування одного із прольотів конструкції.

Також у ніч на 16 листопада дрони уразили нафтобазу під російським Ростовом.