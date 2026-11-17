В ночь на 17 ноября беспилотники достигли российской Республики Башкортостан, где нанесли удар по одному из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли РФ. Завод принадлежит компании "Газпром".

Целью атаки дронов в Башкортостане стал завод "Газпром нефтехим Салават", где после серии взрывов разразился масштабный пожар. Об этом утром сообщили OSINT-каналы, опубликовав кадры ночной атаки.

"Салават, Башкортостан. Местные жители сообщают о нападении и пожаре на территории предприятия "Газпром нефтехим Салават", — пишут аналитики.

На видеороликах, которые распространяются в сети, видны яркие вспышки и зарево в небе, а также слышны звуки взрывов. OSINT-аналитики отмечают, что на территории предприятия наблюдается возгорание сразу в нескольких местах. По сообщениям, удар, в частности, пришелся по производственной установке на заводе, что и вызвало сильный пожар.

Видео дня

Кадры атаки дронов на "Газпром нефтехим Салават"

Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось об угрозе применения дронов на территории региона. В аэропорту Уфы ввели ограничения на посадку и вылет самолетов в связи с опасностью. При этом на момент публикации официальных комментариев относительно атаки со стороны местных властей не поступало.

После атаки дронов на территории завода в Салавате зафиксирован ряд возгораний Фото: Exilenova+

Тем временем жители Салавата на фоне атаки дронов на предприятие выстроились в длинные очереди на АЗС, опасаясь возможного дефицита топлива.

В Салавате на фоне атаки дронов на НПЗ выстроились длинные очереди к АЗС Фото: Exilenova+

Что известно о предприятии "Газпром нефтехим Салават"

"Газпромнефтехим Салават" или Салаватский НПЗ — предприятие, объединяющее газохимический и нефтеперерабатывающий заводы, завод "Мономер" и ООО "Ново-Салаватская ПГУ". Мощности комплекса составляют до 10 миллионов тонн сырья в год.

Предприятие выпускает более 150 наименований продукции. Среди них — автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы и т. д. Завод играет значительную роль в экономике региона и РФ, а также участвует в обеспечении потребностей российской армии.

Ранее это предприятие уже неоднократно подвергалось атакам беспилотников. Удары по заводу, в частности, наносились в июле, августе и октябре 2026 года.

Напомним, что также этой ночью Крымский мост подвергся массированной атаке дронов и ракет: в сети сообщили о попадании в арку и разрушении одного из пролетов сооружения.

Кроме того, в ночь на 16 ноября дроны нанесли удар по нефтебазе под российским Ростовом.