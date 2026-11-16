Взрывная ночь под Ростовом: после атаки в Азове сообщают о пожаре на нефтебазе и ГРС (видео)

Ночные взрывы, столбы дыма и сразу несколько возможных очагов возгорания — беспокойная ночь в Азове обернулась пожаром возле важной топливной инфраструктуры РФ.

В ночь на 16 ноября в городе Азов Ростовской области России раздались взрывы. После сообщений об угрозе ракетных и беспилотных атак местные жители начали публиковать информацию о громких звуках и столбе дыма над городом. По предварительным данным, под удар попала нефтебаза вблизи Азовского морского порта.

Об атаке на объект сообщил Telegram-канал Exilenova+. По его информации, на территории нефтебазы возник крупный пожар.

По предварительным данным, повреждения зафиксированы в районе нефтебазы, расположенной недалеко от улицы Кондаурова:

47°05'47,34" с. ш. 39°25'34,52" в. д.

ROV: 47°13'35.35"N 39°35'35.97"E

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Что происходило в Ростовской области ночью

По сообщениям местного Telegram-канала "Новости Ростова и области", первые предупреждения об угрозе со стороны беспилотников появились в 00:29. Опасность была объявлена для южной части Ростовской области.

Дальнейшие события развивались в следующей хронологической последовательности:

00:29 — объявлена угроза атаки беспилотников в южной части Ростовской области;

Статья об опасности, связанной с беспилотниками, на юге Ростовской области Фото: Скриншот

02:07 — местные жители начали сообщать о громких звуках над регионом;

03:24 — в Ростовской области объявили ракетную тревогу. Жителям рекомендовали перейти в помещения без окон или укрытия;

Сообщение о ракетной угрозе в Ростовской области Фото: Скрин видео

03:40 — поступило сообщение об отмене ракетной угрозы;

04:16 — подписчики местных каналов вновь начали сообщать о громких взрывах или хлопках;

04:30 — появились сообщения о столбе дыма над областью. Информации о пострадавших и последствиях на земле на тот момент не было.

Таким образом, сообщения о взрывах и задымлении появились после объявления об угрозе с воздуха в регионе.

Что известно о нефтебазе в Азове

Азов расположен вблизи устья Дона, недалеко от Азовского моря, и располагает собственной портовой инфраструктурой, в частности терминалами для хранения и перевалки нефтепродуктов. Один из таких объектов — терминал "Азовпродукт", который специализируется на работе со светлыми нефтепродуктами, продуктами нефтехимии и метанолом.

По данным предприятия, общий объём его резервуарного парка составляет 30 тысяч кубометров, а мощность по приёму и отгрузке продукции достигает 60 тысяч тонн в месяц. Нефтепродукты поступают туда железнодорожным и автомобильным транспортом, а отправляются, в частности, морскими судами типа "река — море". Таким образом, терминал является частью транспортно-логистической инфраструктуры юга России, обеспечивающей перевозку топлива различными видами транспорта.

В то же время на данный момент нет достаточных подтверждений того, что во время ночной атаки 16 ноября был поражен именно "Азовпродукт" или что какой-либо другой конкретный объект портовой инфраструктуры стал целью ночной атаки.

Есть ли информация о последствиях удара?

По состоянию на утро 16 ноября местные Telegram-каналы сообщали о пожаре и задымлении в районе Азова. Однако официальных данных о масштабах повреждений нефтебазы, количестве поврежденных резервуаров или возможных перебоях в работе портовой инфраструктуры пока нет. Также не обнародовано подтвержденной информации о погибших или раненых в результате этого происшествия.

На момент подготовки материала российские власти не подтвердили нанесение удара по нефтебазе в Азове. Украинский Генеральный штаб также не сообщал об этой операции.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Унеча в Брянской области РФ, а также по военному предприятию "Робоавиа" в Ростовской области, которое производит беспилотники для российской армии. Кроме того, под удар попали склады материально-технических средств оккупантов в Донецкой области и пункт управления БПЛА. В Генштабе пояснили, что операции направлены на ослабление российской военной логистики и затруднение производства и поставок дронов для армии РФ.

Также Фокус сообщал, что в российском Аксае под Ростовом-на-Дону разразился масштабный пожар на машиностроительном заводе "Аксайкардандеталь" — огонь охватил около 3000 квадратных метров. Предприятие производит карданные валы и компоненты для техники, а его оборудование потенциально позволяет выполнять и военные заказы.