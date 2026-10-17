ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту в Брянской области и военному предприятию в Ростовской, — Генштаб

16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии в различных областях.

В Генштабе ВСУ сообщили, что, в частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области России было зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

"Это призвано затруднить железнодорожную логистику российских оккупационных войск, в частности поставки боеприпасов, топлива и военной техники", — отметили в Генштабе.

А на временно оккупированной территории Донецкой области, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя, зафиксированы удары по складам материально-технических средств российских захватчиков.

Кроме того, в районе Малиновки в Донецкой области был уничтожен пункт управления БПЛА противника.

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Также зафиксированы удары в Ростовской области РФ. 16 октября подтверждено, что 16 октября 2026 года был нанесен удар по производственно-складскому зданию предприятия "Робоавиа" в районе населённого пункта Ленина. Поражение инфраструктуры предприятия, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии, направлено на затруднение производства и поставок БПЛА для российских войск.

Также подтверждено, что 12 октября 2026 года было поражено складское здание материально-технического обеспечения подразделения, входящего в состав ракетной бригады противника, в районе населённого пункта Латиши Брянской области РФ.

Нанесение ударов по таким объектам является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала Российской Федерации.

"Работа по достижению ключевых целей РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — отметили в Генштабе.

Напомним, стало известно, что Москва начала заполнять базы хранения бронетехникой после того, как они были опустошены в течение первых двух лет полномасштабной войны с Украиной. Аналитики считают, что эту бронетехнику, возможно, готовят для нападения на одну из стран НАТО, ведь европейцы не приспособлены к войне с дронами и не смогут эффективно их уничтожать, как это делает украинская армия.

А 5 октября заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, как была проведена операция "Вивальди", и существует ли паритет в области беспилотников между ВСУ и ВС РФ. По словам Жорина, украинское командование изменило подход к планированию операций и начало активно использовать новые технологии.