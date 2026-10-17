ЗСУ уразили залізничний міст у Брянській області та військове підприємство у Ростовській, — Генштаб

16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об'єктів російської армії у різних областях.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що, зокрема, в районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області Росії було зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча.

"Це покликано ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки", — зазначили у Генштабі .

А на тимчасово окупованій території Донецької області, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя, зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів російських загарбників.

Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника.

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Також є ураження у Ростовській області РФ. 16 жовтня підтверджено ураження 16 жовтня 2026 року виробничо-складської будівлі підприємства "Робоавіа" в районі населеного пункту Леніна. Ураження інфраструктури підприємства, яке розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії, спрямоване на ускладнення виробництва й постачання БпЛА для російських військ.

Також підтверджено ураження 12 жовтня 2026 року складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу ракетної бригади противника в районі населеного пункту Латиші Брянської області РФ.

Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу російської федерації.

"Робота по ключових цілях рф триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, стало відомо, що Москва почала заповнювати бази зберігання бронетехнікою після того, як вони були спустошені протягом перших двох років повномасштабної війни з Україною. Аналітики вважають, що цю бронетехніку, можливо, готують для нападу на одну з країн НАТО, адже європейці не пристосовані до війни з дронами і не зможуть ефективно їх знищувати, як це робить українська армія.

А 5 жовтня заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пояснив, як провели операцію "Вівальді" та чи є паритет по дронах у ЗСУ та ЗС РФ. Зі слів Жоріна, українське командування змінило підхід до планування операцій та почало активно використовуй нові технології.