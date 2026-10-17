Росія, можливо, готується до війни з НАТО: на базах зберігання з'являються нові танки (фото)

Москва почала заповнювати бази зберігання бронетехнікою після того, як вони були спустошені протягом перших двох років повномасштабної війни з Україною.

Нові російські танки Т-90М відправляються на 22-гу Центральну базу резерву танків, яка розташована за 500 кілометрів від кордону Росії з країнами НАТО. Бронетехніку не відправляють на війну в Україну. Аналітики вважають, що цю бронетехніку, можливо, готують для нападу на одну з країн НАТО, адже європейці не пристосовані до війни з дронами і не зможуть ефективно їх знищувати, як це робить українська армія, пише "Радіо Свобода".

У 2024 році видання спільно з OSINT-аналітиками провело дослідження, в рамках якого за допомогою аналізу супутникових знімків з’ясувалося, що російські бази зберігання старої бронетехніки спорожніли за перші два роки війни в Україні. Російські танки та БТР знищувалися дронами.

Видео дня

Відтоді російська армія пристосувалася до нових умов ведення війни й почала відправляти в бій замість колон бронетехніки нескінченні хвилі піхоти, яка рухається невеликими групами та просочується за лінію зіткнення в тил української армії.

Нові супутникові знімки показали, що на 349-й Центральній базі зберігання танків у Топчиху (Алтайський край) з"явилася нова бронетехніка Фото: Радіо Свобода

Як показали нові дані, російські заводи весь цей час продовжували випускати нові танки та БТР, а також ремонтували пошкоджену техніку. Згодом ця техніка почала заповнювати спорожнілі склади.

Нові супутникові знімки показали, що на 349-й Центральній базі зберігання танків у Топчиху (Алтайський край) з’явилася нова бронетехніка. Аналітики вважають, що на базу відправляють відновлені танки Т-72Б3М зразка 2016 року та БМП-2.

На 22-й Центральній базі резерву танків у місті Буй Костромської області в період з жовтня 2025 року по жовтень 2026 року з’явилися нові танки Т-90М, а також нові БТР-82A. Видання зазначає, що ця база зберігання нових танків розташована всього за 500 кілометрів від кордонів з Латвією та Естонією, які є членами НАТО.

На 22-й Центральній базі резерву танків у місті Буй Костромської області в період з жовтня 2025 року по жовтень 2026 року з"явилися нові танки Т-90М Фото: Радіо Свобода

Москва заперечує наявність будь-яких планів вторгнення в одну з країн НАТО. Але ще в червні минулого року фінські журналісти помітили на супутникових знімках, що Росія розпочала масштабні будівельні роботи у військовому містечку, розташованому за 100 кілометрів від кордону з Фінляндією. У червні цього року розслідування скандинавських ЗМІ показало, що Росія розширює військові бази поблизу кордонів країн Північної Європи та Балтії.

Аналітики вважають, що бронетехніку, яку Росія зараз накопичує на складах, вона, можливо, готує для нападу на одну з країн НАТО, адже європейці не готові до війни з дронами і не зможуть ефективно їх знищувати, як це робить українська армія.

Нагадуємо, що російський офіцер допоміг Україні знищити сотні солдатів РФ. Лейтенант Лев Ступников, один із найнебезпечніших диверсантів у новітній військовій історії, передавав Україні дані про розташування військ та плани бойових операцій.

Також нагадуємо, що щонайменше 1500 військовослужбовців із Великої Британії, Франції та Німеччини проведуть у Польщі масштабні навчання з відпрацювання миротворчої місії в Україні на випадок припинення вогню