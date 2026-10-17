Європа готується до нового етапу війни в Україні: 1500 бійців відпрацюють особливу місію в Польщі

Щонайменше 1 500 військовослужбовців із Великої Британії, Франції та Німеччини проведуть у Польщі масштабні навчання із відпрацювання миротворчої місії в Україні на випадок припинення вогню.

Британські, французькі та німецькі військові готуються до спільних навчань у Польщі, під час яких моделюватимуть розгортання післявоєнного контингенту на території України. Головна мета маневрів — підготовка до можливого оголошення перемир'я та створення факторів стримування подальшої агресії РФ. Про це повідомляє впливове британське видання The Times, посилаючись на власні джерела в оборонних відомствах.

За даними журналістів, британські військові вирушать до Польщі наступного місяця, щоб разом із французькими та німецькими колегами відпрацювати дії в межах можливої післявоєнної місії в Україні. До навчань також долучаться польські військові.

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Головна мета запланованих маневрів — змоделювати логістику, швидке переміщення підрозділів і взаємодію між арміями різних країн. За задумом командування, у разі підписання мирної угоди європейські миротворчі сили мають стати ефективним фактором стримування повторної російської агресії.

Джерело в оборонному відомстві повідомило The Times, що ключовий акцент робиться на практичній взаємодії.

"Військовослужбовці проводитимуть навчання, під час яких багатонаціональні війська перебуватимуть разом на одній території для відпрацювання спільних дій", — так було сформульовано мету навчань.

Інших подробиць щодо конкретних завдань підрозділів джерело не розкрило.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг також підтвердив підготовку до масштабних навчань. За його словами, наступного місяця тисячі військовослужбовців візьмуть участь у маневрах у Польщі, щоб підготуватися до підтримки військового навчання та післявоєнної відбудови України.

"Ми плануємо мир і свободу, яких прагнемо досягти, завдяки нашому лідерству в коаліції охочих", — заявив Стритінг. Він також наголосив на важливості перемоги України у війні проти російської агресії.

Навіщо Європа готується до можливої місії в Україні

Навчання мають перевірити готовність європейських країн діяти спільно та підготуватися до можливого розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій в Україні. Ідеться про один із напрямів роботи так званої коаліції охочих — групи держав, які обговорюють механізми підтримки України та її безпеки.

У липні 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв, що країна прийме перші військові навчання коаліції за участю британських і французьких сил. За його словами, маневри мають посилити готовність союзників спільно діяти для забезпечення безпеки України та регіону. Польща також заявила про підготовку інфраструктури для можливої постійної присутності союзних військ на своїй території.

Водночас заплановані навчання не означають, що європейські військові вже отримали наказ розгортатися в Україні. Наразі йдеться про відпрацювання можливого сценарію на випадок припинення вогню.

Що передувало розробці плану

Практична підготовка стала продовженням політичних домовленостей між Києвом та європейськими столицями. У січні 2026 року прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про наміри розгорнути військові контингенти на українській території у разі укладення мирної угоди для підтримки оборони, відновлення та довгострокової безпеки України.

За даними медіа, у разі остаточного підписання миру Велика Британія та Франція сумарно можуть направити до України до 15 000 солдатів для забезпечення безпеки та контролю за дотриманням режиму тиші. Здійснення тренувань у Польщі стане першим практичним кроком до підготовки цієї масштабної операції.

Серед їхніх можливих завдань — стримування нової агресії, навчання українських військових, відновлення оборонних спроможностей України та підтримка її безпеки на суші, у повітрі й на морі. Усі дії багатонаціональних сил мають координуватися з українським військовим командуванням.

Нагадаємо, можливе розгортання миротворчих військ в Україні стикається з низкою ризиків, зокрема через спротив Росії, питання мандата місії та гарантій безпеки для іноземного контингенту.

Також Фокус писав, що президент Франції Емманюель Макрон 24 лютого під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом говорив, що миротворчих військ, які європейські країни можуть розмістити в Україні після завершення війни, не буде на лінії зіткнення та на окупованих територіях.