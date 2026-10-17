Европа готовится к новому этапу войны в Украине: 1500 бойцов выполнят специальную миссию в Польше

По меньшей мере 1 500 военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии проведут в Польше масштабные учения по отработке миротворческой миссии в Украине на случай прекращения огня.

Британские, французские и немецкие военные готовятся к совместным учениям в Польше, в ходе которых будут моделировать развертывание послевоенного контингента на территории Украины. Главная цель маневров — подготовка к возможному объявлению перемирия и создание факторов сдерживания дальнейшей агрессии РФ. Об этом сообщает влиятельное британское издание The Times со ссылкой на собственные источники в оборонных ведомствах.

По данным журналистов, британские военные отправятся в Польшу в следующем месяце, чтобы совместно с французскими и немецкими коллегами отработать действия в рамках возможной послевоенной миссии в Украине. К учениям также присоединятся польские военные.

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Главная цель запланированных маневров — смоделировать логистику, быстрое перемещение подразделений и взаимодействие между армиями разных стран. По замыслу командования, в случае подписания мирного соглашения европейские миротворческие силы должны стать эффективным фактором сдерживания повторной российской агрессии.

Источник в министерстве обороны сообщил газете The Times, что основное внимание уделяется практическому взаимодействию.

"Военнослужащие будут проводить учения, в ходе которых многонациональные войска будут находиться вместе на одной территории для отработки совместных действий", — так была сформулирована цель учений.

Других подробностей о конкретных задачах подразделений источник не раскрыл.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг также подтвердил подготовку к масштабным учениям. По его словам, в следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в маневрах в Польше, чтобы подготовиться к оказанию поддержки в проведении военных учений и послевоенном восстановлении Украины.

"Мы планируем мир и свободу, к которым стремимся благодаря нашему лидерству в коалиции желающих", — заявил Стритинг. Он также подчеркнул важность победы Украины в войне против российской агрессии.

Зачем Европа готовится к возможной миссии в Украине

Учения призваны проверить готовность европейских стран действовать совместно и подготовиться к возможному развертыванию многонациональных сил после прекращения боевых действий в Украине. Речь идет об одном из направлений работы так называемой "коалиции желающих" — группы государств, обсуждающих механизмы поддержки Украины и обеспечения её безопасности.

В июле 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна примет первые военные учения коалиции с участием британских и французских войск. По его словам, маневры должны укрепить готовность союзников совместно действовать для обеспечения безопасности Украины и региона. Польша также заявила о подготовке инфраструктуры для возможного постоянного присутствия союзных войск на своей территории.

В то же время запланированные учения не означают, что европейские военные уже получили приказ о развертывании в Украине. Речь идет о отработке возможного сценария на случай прекращения огня.

Что предшествовало разработке плана

Практическая подготовка стала продолжением политических договоренностей между Киевом и европейскими столицами. В январе 2026 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о намерении развернуть военные контингенты на территории Украины в случае заключения мирного соглашения для поддержки обороны, восстановления и долгосрочной безопасности Украины.

По данным СМИ, в случае окончательного подписания мирного соглашения Великобритания и Франция в совокупности могут направить в Украину до 15 000 солдат для обеспечения безопасности и контроля за соблюдением режима тишины. Проведение учений в Польше станет первым практическим шагом на пути к подготовке этой масштабной операции.

Среди их возможных задач — сдерживание новой агрессии, обучение украинских военных, восстановление оборонного потенциала Украины и обеспечение её безопасности на суше, в воздухе и на море. Все действия многонациональных сил должны координироваться с украинским военным командованием.

Напомним, что возможное развертывание миротворческих войск в Украине сопряжено с рядом рисков, в частности из-за сопротивления со стороны России, вопросов, связанных с мандатом миссии и гарантиями безопасности для иностранного контингента.

Также "Фокус" писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон 24 февраля во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что миротворческие войска, которые европейские страны могут разместить в Украине после окончания войны, не будет находиться на линии соприкосновения и на оккупированных территориях.