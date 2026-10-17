Москва начала заполнять бронетехникой базы хранения после того, как они были опустошены в первые 2 года полномасштабной войны с Украиной.

Новые российские танки Т-90М отправляются на 22-ю Центральную базу резерва танков, которая находится в 500 километрах от границы России со странами НАТО. Бронетехнику не отправляют на войну в Украине. Аналитики считают, что эту бронетехнику может быть готовят для нападения на одну из стран НАТО, ведь европейцы не приспособлены к дроновой войне и не смогут эффективно ее уничтожать, как это делает украинская армия, пишет "Радио Свобода".

В 2024 году издание совместно с OSINT-аналитиками проводили исследование, в рамках которого с помощью анализа спутниковых снимков выяснилось, что российские базы хранения старой бронетехники опустели за первые два года войны в Украине. Российские танки и БТР уничтожались дронами.

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С тех пор российская армия адаптировалась к новым условиям ведения войны и начала отправлять в бой вместо колонн бронетехники для прорыва бесконечные волны пехоты, которая двигается малыми группами и просачивается за линию соприкосновения в тыл украинской армии.

Новые спутниковые снимки показали, что на 349-й Центральной базе хранения танков в Топчихе (Алтайский край) появилась новая бронетехника Фото: Радио Свобода

Как показали новые данные, российские заводы все это время продолжали выпускать новые танки и БТР, а также ремонтировали поврежденную технику. Далее эта техника начала заполнять опустевшие базы хранения.

Новые спутниковые снимки показали, что на 349-й Центральной базе хранения танков в Топчихе (Алтайский край) появилась новая бронетехника. Аналитики считают, что на базу отправляют восстановленные танки Т-72Б3М образца 2016 года и БМП-2.

На 22-й Центральной базе резерва танков в городе Буй Костромской области в период с октября 2025 года по октябрь 2026 года появились новые танки Т-90М, а также новые БТР-82A. Издание отмечает, что эта база хранения новых танков находится всего в 500 километрах от границ с Латвией и Эстонией, которые являются членами НАТО.

На 22-й Центральной базе резерва танков в городе Буй Костромской области в период с октября 2025 года по октябрь 2026 года появились новые танки Т-90М Фото: Радио Свобода

Москва отрицает наличие каких-либо планов вторжения в одну из стран НАТО. Но еще в июне прошлого года финские журналисты заметили на спутниковых снимках, что Россия начала масштабные строительные работы в военном городке, расположенном в 100 километрах от границы с Финляндией. В июне этого года расследование скандинавских СМИ показало, что Россия расширяет военные базы у границ стран Северной Европы и Балтии.

Аналитики считают, что бронетехнику, которую сейчас накапливает на базах хранения, Россия, может быть, готовит для нападения на одну из стран НАТО, ведь европейцы не приспособлены к дроновой войне и не смогут эффективно ее уничтожать, как это делает украинская армия.

Напоминаем, что российский офицер помог Украине уничтожить сотни солдат РФ. Лейтенант Лев Ступников, один из самых опасных диверсантов в новейшей военной истории, передавал Украине данные о расположении войск и планы боевых операций.

Также напоминаем, что по меньшей мере 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии проведут в Польше масштабные учения по отработке миротворческой миссии в Украине на случай прекращения огня