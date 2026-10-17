Лейтенант Лев Ступников, один из самых опасных диверсантов в новейшей военной истории, передавал Украине данные о расположении войск и планы боевых операций. Сейчас он служит в РДК.

26-летний российский офицер Лев Ступников помог Украине уничтожить сотни военных РФ. Он один из участников невидимой войны, которую ведет украинская разведка, пишет Wall Street Journal.

Лев Ступников, выпускник престижной военной академии в Санкт-Петербурге, попал на фронт в конце 2023 года. Ступников был назначен начальником связи батальона, перед которым стояла задача помочь в захвате Угледара. В его обязанности входило обеспечение бесперебойной связи командования с подразделениями, а также предоставление доступа к данным с разведывательных дронов.

Но российский офицер изначально не поддерживал вторжение России в Украину и у него давно было разочарования российской армией. После того, как его мать в феврале 2024 года связалась с Дмитрием Карпенко, программистом, который тесно сотрудничал с украинской разведкой, Ступников решил передавать секретные данные Украине. Он написал сообщение WhatsApp и так началась его подрывная деятельность.

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Первое задание украинской разведки российский офицер выполнил под Угледаром в феврале 2024 года. Он передал точные координаты места, где проходили учения недалеко от линии фронта, на которых кроме обычных солдат также присутствовали высокопоставленные офицеры российской армии. В течение нескольких дней российские солдаты отрабатывали поставленные задачи, готовясь к наступлению на Угледар.

Ступников подошел к группе солдат и сделал снимок на смартфон. Затем в сообщении украинскому куратору указал, что на учениях собрано около 150 человек. После этого российский информатор ушел и украинская армия нанесла удар.

Позже Ступников сообщил куратору, что погибло 68 человек, а 60 было ранено. Среди погибших оказалось 10 офицеров, в том числе полковник Гусейн Мусаев, командир 36-й отдельной мотострелковой бригады. Эта бригада была соединением, которое в первые дни вторжения РФ наступало на Киев. По числу жертв этот удар стал одним из самых масштабных за первые два года полномасштабной войны.

Благодаря сведениям Ступникова, Украина смогла уничтожить более 300 российских военнослужащих. Ступников перешел линию фронта и сдался украинской армии после того, как его миссия в качестве диверсанта завершилась. Он передал много ценных данных. Сейчас Ступников служит в Российском добровольческом корпусе (РДК).

Напоминаем, что утром 17 октября российские войска нанесли серию авиаударов управляемыми бомбами по жилым кварталам Корабельного района Херсона, в результате чего погиб водитель машины скорой помощи, а еще 13 человек получили ранения, в том числе семья с месячным младенцем и 11-летняя девочка.

Также напоминаем, что Путин категорически отказался возвращать Украине территории Сумской и Харьковской областей. Он заявил, что Москва не будет обсуждать вопрос о возвращении захваченных приграничных территорий Украины в ходе возможных мирных переговоров.