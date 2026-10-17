КАБы РФ обстреляли жилой район Херсона: погиб водитель "скорой", пострадала семья с младенцем

Утром 17 октября российские войска нанесли серию авиаударов управляемыми бомбами по жилым кварталам Корабельного района Херсона, в результате чего погиб водитель машины скорой помощи, а ещё 13 человек получили ранения, в том числе семья с месячным младенцем и 11-летняя девочка.

Ночью и утром 17 октября российская оккупационная армия обстреляла управляемыми авиабомбами (УАБ) жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Корабельного района города Херсона. При этом враг применил тактику повторных ударов, целясь в места, где работали спасатели и медики. В результате вражеской атаки один человек погиб, а число раненых гражданских лиц возросло как минимум до 13 человек.

О последствиях обстрела и состоянии пострадавших сообщила Херсонская городская военная администрация (ГВА) под руководством Ярослава Шанько.

Гибель сотрудника службы экстренной медицинской помощи и повторный удар

Самым трагическим последствием очередного акта российского террора стала гибель медика, который выехал спасать раненых жителей Херсона. Так, по данным МВА, в результате утреннего авиаудара по Корабельному району погиб 64-летний мужчина, работавший водителем скорой помощи.

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"В результате утреннего авиаудара по Корабельному району Херсона погиб человек. Очередной жертвой российских террористов стал 64-летний мужчина — водитель скорой помощи. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Кроме того, во время исполнения служебных обязанностей под повторный авиаудар попала фельдшерша. Женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой и огнестрельно-осколочным ранением голени.

Раненые гражданские лица: среди пострадавших есть дети и пожилые люди

Российские авиабомбы попали прямо в жилые дома и квартиры жителей Херсона, где в это время спали мирные жители. По данным городской военной администрации, число раненых увеличивалось с каждым часом. По состоянию на 6:36 известно о 13 пострадавших.

В частности, в собственном доме пострадала семья с трёхмесячным ребёнком: 28-летняя мать, 37-летний отец и их месячный младенец получили взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы и контузии (акубаротравмы).

Кроме того, в результате ночного обстрела ранения средней степени тяжести получила 11-летняя девочка. Медики диагностировали у ребёнка взрывную травму, ушиб затылка и сотрясение мозга.

В целом среди раненых оказалось много пожилых людей, которых эвакуировали из поврежденных квартир. У пострадавших диагностированы многочисленные минно-взрывные травмы, контузии, закрытые черепно-мозговые травмы и переломы конечностей:

81-летний и 64-летний мужчины;

женщины в возрасте 57, 73 лет и две 75-летние жительницы Херсона;

57-летний мужчина с взрывными травмами и ссадинами на лице.

Все пострадавшие были доставлены в больницы Херсона, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В местах падения продолжают работать спасательные и коммунальные службы, туша пожары и осматривая поврежденные здания. Правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление армии РФ против гражданского населения Херсона.

Власти региона в очередной раз призвали жителей города оставаться в укрытиях во время сигналов воздушной тревоги и соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что вечером 5 сентября российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона с помощью управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоквартирный дом. В результате удара возник пожар, а часть здания обрушилась вместе со всем подъездом. Ранения получили как минимум трое местных жителей — 84-летний мужчина, 75-летняя женщина и 43-летний мужчина, у них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясения мозга и акубаротравмы. Из поврежденного дома эвакуировали как минимум четырех человек.

Кроме того, по данным полиции, в результате российского артиллерийского обстрела Днепровского района погибли ещё два человека, а в целом за сутки в Херсонской области в результате российских атак погибли два человека и 19 получили ранения.

Также "Фокус" писал, что российские власти планируют к 2035 году построить семь так называемых "супертюрем", которые будут объединять следственные изоляторы и колонии различных режимов; одну из них планируют разместить на временно оккупированной территории Херсонской области. В целом новые учреждения смогут содержать более 20 тысяч человек, а стоимость строительства каждого оценивается в 13–20 млрд рублей.