КАБи РФ накрили житловий район Херсона: загинув водій "швидкої", постраждала родина з немовлям

Зранку 17 жовтня російські війська завдали серії авіаударів керованими бомбами по житлових кварталах Корабельного району Херсона, внаслідок чого загинув водій екстреної медичної допомоги, а ще 13 людей отримати поранення, зокрема родина з місячним немовлям та 11-річна дівчинка.

У ніч та вранці 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами (КАБ) житлові квартали та цивільну інфраструктуру Корабельного району міста Херсона. При цьому ворог застосував тактику повторних ударів, цілячись у місця, де працювали рятувальники та медики. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, а кількість поранених цивільних зросла щонайменше до 13 осіб.

Про наслідки обстрілу та стан постраждалих повідомила Херсонська міська військова адміністрація (МВА) під керівництвом Ярослава Шанька.

Загибель працівника екстреної медичної допомоги та повторний удар

Найбільш трагічним наслідком чергового акту російського терору стала загибель медика, який виїхав рятувати поранених херсонців. Так, за даними МВА, внаслідок ранкового авіаудару по Корабельному району загинув 64-річний чоловік, який працював водієм екстреної медичної допомоги.

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"Внаслідок ранкового авіаудару по Корабельному району Херсона загинула людина. Черговою жертвою російських терористів став 64-річний чоловік — водій екстреної медичної допомоги. Він отримав травми, несумісні з життям", — повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Окрім того, під час виконання службових обов'язків під повторний авіаудар потрапила парамедикиня. Жінку госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та вогнепально-осколковим пораненням гомілки.

Поранені цивільні: серед постраждалих діти та літні люди

Російські авіабомби поцілили просто по житлових будинках і квартирах херсонців, де в цей час спали цивільні мешканці. За даними міської військової адміністрації, кількість поранених зростала щогодини. Станом на 6:36 відомо про 13 постраждалих людей.

Зокрема, у власній оселі травмувалася родина з тримісячною дитиною: 28-річна матір, 37-річний батько та їхнє місячне немовля дістали вибухові й закриті черепно-мозкові травми та контузії (акубаротравми).

Також унаслідок нічного прильоту поранення середнього ступеня тяжкості отримала 11-річна дівчинка. Медики діагностували у дитини вибухову травму, забій потилиці та контузію.

Загалом серед поранених опинилося багато людей похилого віку, яких діставали з пошкоджених квартир. У потерпілих діагностовано численні мінно-вибухові травми, контузії, закриті черепно-мозкові травми та переломи кінцівок:

81-річний та 64-річний чоловіки;

жінки віком 57, 73, та дві 75-річні херсонки;

57-річний чоловік із вибуховими травмами та саднами обличчя.

Усіх постраждалих доправили до лікарень Херсона, де їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях прильотів продовжують працювати рятувальні та комунальні служби, ліквідовуючи пожежі й обстежуючи пошкоджені будівлі. Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин армії РФ проти цивільного населення Херсона.

Влада регіону вкотре закликала містян залишатися в укриттях під час сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правила двох стін.

Нагадаємо, російські війська ввечері 5 вересня атакували Дніпровський район Херсона керованими авіабомбами, одна з яких влучила в багатоквартирний будинок. Унаслідок удару виникла пожежа, а частина будівлі обвалилася разом із цілим під’їздом. Поранення дістали щонайменше троє місцевих жителів — 84-річний чоловік, 75-річна жінка та 43-річний чоловік, у них діагностували мінно-вибухові травми, струси мозку й акубаротравми. Із пошкодженого будинку евакуювали щонайменше чотирьох людей.

Крім того, за даними поліції, внаслідок російського артилерійського обстрілу Дніпровського району загинули ще двоє людей, а загалом за добу на Херсонщині через російські атаки загинули двоє людей і 19 дістали поранення.

Також Фокус писав, що російська влада планує до 2035 року побудувати сім так званих суперв’язниць, які поєднуватимуть слідчі ізолятори та колонії різних режимів, одну з них хочуть розмістити на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загалом нові установи зможуть утримувати понад 20 тисяч осіб, а вартість будівництва кожної оцінюють у 13–20 млрд рублів.