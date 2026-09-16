У Росії планують побудувати сім "суперв"язниць": одну з них — на ТОТ у Херсонській області

Російська влада планує побудувати сім установ Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) до 2035 року, зокрема — і на тимчасово окупованій території (ТОТ) в Україні.

Вони об'єднають у собі слідчі ізолятори (СІЗО) та колонії різного режиму, повідомляє The Moscow Times з посиланням на нову редакцію федеральної цільової програми "Розвиток кримінально-виконавчої системи".

Планується, що загалом установи зможуть розмістити понад 20 тисяч осіб: у них буде передбачено 5380 місць у СІЗО та 15120 — у колоніях.

Такі мультирежимні в'язниці побудують у Калузькій, Астраханській, Тюменській областях, Бурятії, Забайкальському краї, а також у тимчасово окупованій частині Херсонської області України. Перша з них має запрацювати в Татарстані вже у 2030 році.

Що стосується кошторису, то на один такий об’єкт витратять від 13 до 20 млрд рублів.

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Згідно з розрахунками Мін’юсту, використання мультирежимних об’єктів дозволить зменшити витрати на утримання ув’язнених та підозрюваних на 25–30 %. Тобто будівництво має окупитися протягом 10 років.

Крім того, об’єднані СІЗО та колонії планують вивести за межі міст. Так, наприклад, будівництво об’єкта поблизу Улан-Уде дозволить перенести з міста СІЗО та чотири колонії.

Тюремний хай-тек

Програма "Розвиток кримінально-виконавчої системи" передбачає, що в нових "суперв'язницях" будуть впроваджені "найсучасніші організаційні та інженерні рішення, зокрема ІТ-технології".

Міністр юстиції Костянтин Чуйченко раніше обіцяв комфортні умови праці для співробітників, а для ув’язнених — безпечну працю, можливість здобувати нові професії, отримувати необхідні медичні та освітні послуги.

Голова ФСВП Аркадій Гостєв, у свою чергу, зазначив, що в Росії з 1984 року не створювалися нові виправні колонії.

The Moscow Times звертає увагу на той нюанс, що російська влада вирішила будувати "суперв’язниці" на тлі скорочення кількості ув’язнених та проблем із фінансуванням кримінально-виконавчої системи, які й досі залишаються. Так, у травні голова ФСВП повідомив, що кількість ув’язнених у країні за останні кілька років скоротилася на 40%.

Також Гостєв говорив про брак фінансування для поліпшення умов утримання ув’язнених.

Нагадаємо, що для Путіна означає тюремне захоплення заручників, і до чого тут українці.

Також повідомлялося, що на колишнього морського піхотинця США напали в російській в’язниці.