В России хотят построить семь "супертюрем": одну из них — на ВОТ в Херсонской области
Семь учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) планируют построить российские власти к 2035 году, в том числе — и на временно оккупированной территории (ВОТ) в Украине.
Они объединят в себе следственные изоляторы (СИЗО) и колонии разного режима, сообщает The Moscow Times со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы".
Планируется, что в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек: в них будет предусмотрено 5 380 мест в СИЗО и 15 120 — в колониях.
Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также во временно оккупированной части Херсонской области Украины. Первая из них должна заработать в Татарстане уже в 2030 году.
Что касается сметы, то на один такой объект потратят от 13 до 20 млрд рублей.
Согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25–30%. То есть строительство должно окупиться в течение 10 лет.
Кроме того, объединенные СИЗО и колонии планируют вывести из городов. Так, например, строительство объекта под Улан-Удэ позволит перенести из города СИЗО и четыре колонии.
Тюремный хай-тек
Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы" предполагает, что в новых "супертюрьмах" будут внедрены "новейшие организационные и инженерные решения, в том числе IT-технологии".
Министр юстиции Константин Чуйченко ранее обещал комфортные условия работы для сотрудников, а для заключенных — безопасный труд, возможность приобретать новые профессии, получать необходимые медицинские и образовательные услуги.
Глава ФСИН Аркадий Гостев, в свою очередь, отмечал, что новые исправительные колонии не создавались в России с 1984 года.
The Moscow Times указывает на тот нюанс, что российские власти решили строить "супертюрьмы" на фоне сокращения числа заключенных и сохраняющихся проблем с финансированием уголовно-исполнительной системы. Так, в мае глава ФСИН сообщил, что число заключенных в стране за последние несколько лет сократилось на 40%.
Также Гостев говорил о нехватке финансирования для улучшения условий содержания заключенных.
Напомним, что для Путина означает тюремный захват заложников и при чем здесь украинцы.
Также сообщалось, что на бывшего морского пехотинца США напали в российской тюрьме.