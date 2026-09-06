Обвалився цілий під'їзд: росіяни скинули бомбу на багатоквартирний будинок у Херсоні (фото)
У Херсоні російський КАБ влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки постраждали місцеві мешканці.
Російські війська у суботу ввечері, 5 вересня, завдали удару керованими авіабомбами по Дніпровському району Херсона. Про це інформують місцеві канали та публікують світлини з наслідками атаки.
Внаслідок удару, як повідомляється, сталася пожежа та обвалення житлового будинку, внаслідок чого постраждали 84-річний чоловік, 75-річна жінка та 43-річний чоловік.
У мешканців, як повідомили в Херсонській ОВА, діагностовано мінно-вибухові травми, струси головного мозку та акубаротравми.
Ще мінімум 4 людини було евакуйовано зі зруйнованого будинку.
У поліції повідомили, що у Дніпровському районі міста російські окупанти вбили двох людей. В результаті ворожого артобстрілу поранення, несумісні з життям, отримали чоловік та жінка, вік та особи яких встановлюються.
Правоохоронці також поінформували, що за добу на Херсонщині в результаті російських атак загинуло двоє людей, а поранення отримало 19 осіб.
Зокрема, близько опівдня росіяни скерували ударні безпілотники типу "Шахед" на пасажирський поїзд у Чорнобаївці. Внаслідок атаки пошкоджено локомотиви та поранено двох людей, евакуйовано 21 пасажира та бригаду потяга.
Нагадаємо, у серпні російський безпілотник влетів у вікно приватного будинку у Херсоні та впав просто в дитяче ліжечко. У цей момент там спав дворічний хлопчик, який, на щастя, не постраждав.
Також Фокус писав, що після російського удару по ТЕЦ Херсон може надовго залишитися без опалення та електроенергії узимку.