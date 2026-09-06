Обвалився цілий під'їзд: росіяни скинули бомбу на багатоквартирний будинок у Херсоні (фото)

У Херсоні російський КАБ влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки постраждали місцеві мешканці.

Російські війська у суботу ввечері, 5 вересня, завдали удару керованими авіабомбами по Дніпровському району Херсона. Про це інформують місцеві канали та публікують світлини з наслідками атаки.

Фото: соцмережi

Внаслідок удару, як повідомляється, сталася пожежа та обвалення житлового будинку, внаслідок чого постраждали 84-річний чоловік, 75-річна жінка та 43-річний чоловік.

Фото: соцмережi

У мешканців, як повідомили в Херсонській ОВА, діагностовано мінно-вибухові травми, струси головного мозку та акубаротравми.

Ще мінімум 4 людини було евакуйовано зі зруйнованого будинку.

У поліції повідомили, що у Дніпровському районі міста російські окупанти вбили двох людей. В результаті ворожого артобстрілу поранення, несумісні з життям, отримали чоловік та жінка, вік та особи яких встановлюються.

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Правоохоронці також поінформували, що за добу на Херсонщині в результаті російських атак загинуло двоє людей, а поранення отримало 19 осіб.

Поїзд у Чорнобаївці Фото: Національна поліція

Зокрема, близько опівдня росіяни скерували ударні безпілотники типу "Шахед" на пасажирський поїзд у Чорнобаївці. Внаслідок атаки пошкоджено локомотиви та поранено двох людей, евакуйовано 21 пасажира та бригаду потяга.

Нагадаємо, у серпні російський безпілотник влетів у вікно приватного будинку у Херсоні та впав просто в дитяче ліжечко. У цей момент там спав дворічний хлопчик, який, на щастя, не постраждав.

Також Фокус писав, що після російського удару по ТЕЦ Херсон може надовго залишитися без опалення та електроенергії узимку.