Обрушился целый подъезд: россияне сбросили бомбу на многоквартирный дом в Херсоне (фото)
В Херсоне российская УАБ попала в многоквартирный дом. В результате атаки пострадали местные жители.
В субботу вечером, 5 сентября, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Днепровскому району Херсона. Об этом сообщают местные каналы и публикуют фотографии последствий атаки.
В результате удара, как сообщается, произошёл пожар и обрушение жилого дома, в результате чего пострадали 84-летний мужчина, 75-летняя женщина и 43-летний мужчина.
Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, у жителей диагностированы минно-взрывные травмы, сотрясения головного мозга и акубаротравмы.
Еще как минимум 4 человека были эвакуированы из разрушенного дома.
В полиции сообщили, что в Днепровском районе города российские оккупанты убили двух человек. В результате вражеского артиллерийского обстрела смертельные ранения получили мужчина и женщина, возраст и личности которых устанавливаются.
Правоохранители также сообщили, что за сутки в Херсонской области в результате российских атак погибли два человека, а 19 человек получили ранения.
В частности, около полудня россияне направили ударные беспилотники типа "Шахед" на пассажирский поезд в Чернобаевке. В результате атаки были повреждены локомотивы и ранены два человека, эвакуированы 21 пассажир и бригада поезда.
Напомним, в августе российский беспилотник влетел в окно частного дома в Херсоне и упал прямо в детскую кроватку. В этот момент там спал двухлетний мальчик, который, к счастью, не пострадал.
Также Фокус сообщал, что после российского удара по ТЭЦ Херсон может надолго остаться без отопления и электроэнергии зимой.