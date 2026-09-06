Обрушился целый подъезд: россияне сбросили бомбу на многоквартирный дом в Херсоне (фото)

В Херсоне российская УАБ попала в многоквартирный дом. В результате атаки пострадали местные жители.

В субботу вечером, 5 сентября, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Днепровскому району Херсона. Об этом сообщают местные каналы и публикуют фотографии последствий атаки.

Фото: соцсети

В результате удара, как сообщается, произошёл пожар и обрушение жилого дома, в результате чего пострадали 84-летний мужчина, 75-летняя женщина и 43-летний мужчина.

Фото: соцсети

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, у жителей диагностированы минно-взрывные травмы, сотрясения головного мозга и акубаротравмы.

Еще как минимум 4 человека были эвакуированы из разрушенного дома.

В полиции сообщили, что в Днепровском районе города российские оккупанты убили двух человек. В результате вражеского артиллерийского обстрела смертельные ранения получили мужчина и женщина, возраст и личности которых устанавливаются.

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Правоохранители также сообщили, что за сутки в Херсонской области в результате российских атак погибли два человека, а 19 человек получили ранения.

Поезд в Чернобаевке Фото: Национальная полиция

В частности, около полудня россияне направили ударные беспилотники типа "Шахед" на пассажирский поезд в Чернобаевке. В результате атаки были повреждены локомотивы и ранены два человека, эвакуированы 21 пассажир и бригада поезда.

Напомним, в августе российский беспилотник влетел в окно частного дома в Херсоне и упал прямо в детскую кроватку. В этот момент там спал двухлетний мальчик, который, к счастью, не пострадал.

Также Фокус сообщал, что после российского удара по ТЭЦ Херсон может надолго остаться без отопления и электроэнергии зимой.