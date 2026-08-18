"Он чудом не пострадал": в Херсоне боеприпас РФ упал в кроватку двухлетнего мальчика (фото)

Российский беспилотник атаковал частный дом в Херсоне, в результате чего боеприпас залетел через окно и упал прямо в детскую кроватку. В этот момент там спал двухлетний мальчик, который, к счастью, не пострадал.

Как сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook, ночью российские военные продолжили наносить удары по Херсону с помощью ударных беспилотников различных типов. Одной из целей оккупантов стал частный дом в Центральном районе города.

Боеприпас, сброшенный с российского дрона, пробил окно и оказался внутри комнаты. Он упал в детскую кроватку, где в этот момент спал двухлетний мальчик. Ребенок чудом не получил ранений.

После инцидента мать вместе с сыном сразу отправилась в ближайшую больницу. Медики осмотрели ребёнка, и, по данным полиции, угрозы жизни мальчика и его матери нет.

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Правоохранители также изъяли боеприпас из детской кроватки и зафиксировали последствия атаки. Полиция расценивает этот случай как очередное военное преступление российской армии против гражданского населения.

В Херсоне боеприпас РФ упал в кроватку двухлетнего мальчика. Фото: Национальная полиция В Херсоне боеприпас РФ упал в кроватку двухлетнего мальчика. Фото: Национальная полиция

В настоящее время полицейские вместе с волонтерами помогают семье выехать из Херсона в другой город, где она будет в безопасности.

В полиции в очередной раз призвали семьи с детьми эвакуироваться из населенных пунктов, которые регулярно подвергаются российским атакам. Из-за постоянных обстрелов и ударов дронов пребывание там представляет серьезную опасность для мирных жителей.

"В очередной раз призываем семьи с детьми эвакуироваться с территорий, которые систематически подвергаются нападениям со стороны врага. Ведь в своей подлости он не останавливается ни перед чем", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска начали маскировать взрывоопасные предметы под обычные внешние аккумуляторы, один из которых уже обнаружили в Херсоне. Жителей призывают не прикасаться к подозрительным находкам, отойти на безопасное расстояние и сообщить о них спасателям или полиции.

Кроме того, глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько рассказал, что российские войска значительно активизировали дистанционное минирование Херсона и населенных пунктов общины, массово сбрасывая с дронов взрывоопасные предметы. По его словам, наибольшую опасность представляет то, что оккупанты маскируют боеприпасы под мусор, обломки, лоскуты ткани и другие обычные предметы, поэтому жителей, в общем-то уже давно, призывают не прикасаться к подозрительным находкам.

Более того, в Никопольском районе противник начал применять новый способ дистанционного минирования, сбрасывая с беспилотников небольшие взрывоопасные предметы и маскируя их в траве.