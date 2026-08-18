"Він дивом не постраждав": у Херсоні боєприпас РФ впав у ліжечко дворічного хлопчика (фото)

Російський безпілотник атакував приватний будинок у Херсоні, внаслідок чого боєприпас залетів через вікно та впав просто в дитяче ліжечко. У цей момент там спав дворічний хлопчик, який, на щастя, не постраждав.

Як повідомляє поліція Херсонської області на своїй сторінці у Facebook, вночі російські військові продовжили атакувати Херсон ударними безпілотниками різних типів. Однією з цілей окупантів став приватний будинок у Центральному районі міста.

Боєприпас, скинутий із російського дрона, пробив вікно та опинився всередині кімнати. Він упав у дитяче ліжечко, де в цей час спав дворічний хлопчик. Дитина дивом не отримала поранень.

Після інциденту мати разом із сином одразу вирушила до найближчої лікарні. Медики оглянули дитину, і, за даними поліції, загрози життю хлопчика та його матері немає.

Правоохоронці також вилучили боєприпас із дитячого ліжечка та зафіксували наслідки атаки. Поліція розцінює цей випадок як черговий воєнний злочин російської армії проти цивільного населення.

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У Херсоні боєприпас РФ впав у ліжечко дворічного хлопчика. Фото: Національна поліція У Херсоні боєприпас РФ впав у ліжечко дворічного хлопчика. Фото: Національна поліція

Наразі поліцейські разом із волонтерами допомагають родині виїхати з Херсона до іншого міста, де вона буде у безпеці.

У поліції вкотре закликали родини з дітьми евакуюватися з населених пунктів, які регулярно зазнають російських атак. Через постійні обстріли та удари дронів перебування там становить серйозну небезпеку для мирних мешканців.

"Вкотре закликаємо сім’ї із дітьми евакуюватися з територій, які систематично атакує ворог. Адже у своїй підлості він не зупиняється ні перед чим", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що російські війська почали маскувати вибухонебезпечні предмети під звичайні повербанки, один із яких уже виявили в Херсоні. Мешканців закликають не торкатися підозрілих знахідок, відійти на безпечну відстань та повідомити про них рятувальників або поліцію.

Крмі того, начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповідав, що російські війська значно активізували дистанційне мінування Херсона та населених пунктів громади, масово скидаючи з дронів вибухонебезпечні предмети. За його словами, найбільшу небезпеку становить те, що окупанти маскують боєприпаси під сміття, уламки, клапті тканини та інші звичайні предмети, тому жителів, загалом вже давно, закликають не торкатися підозрілих знахідок.

Ба більше, на Нікопольщині ворог почав застосовувати новий спосіб дистанційного мінування, скидаючи з безпілотників невеликі вибухонебезпечні предмети та маскуючи їх у траві.