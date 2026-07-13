"Наслідки можуть бути фатальними": ЗС РФ почали маскувати вибухівку під повербанки, — Шанько

Російські війська почали маскувати вибухонебезпечні предмети під повербанки, щоб наражати на небезпеку мирних жителів. Зокрема, один із таких предметів виявили в одному з районів Херсона.

На своїй сторінці в Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що російські окупанти почали маскувати вибухонебезпечні предмети під звичайні повербанки.

За його словами, один із таких предметів вже знайшли в одному з районів Херсона. Посадовець наголосив, що розрахунок ворога полягає в тому, що люди можуть прийняти небезпечну знахідку за загублений зарядний пристрій, підняти його або спробувати використати. Він також уточнив, що це може призвести до трагічних наслідків.

"Розрахунок простий і цинічний – людина може сприйняти такий предмет за загублений зарядний пристрій, підняти його або спробувати скористатися ним. Наслідки можуть бути фатальними", — зауважив посадовець.

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Крім того, Ярослав Шанько закликав жителів громади бути максимально обережними та дотримуватися певних правил:

не піднімати незнайомі предмети;

не торкатися речей невідомого походження;

та не намагатися самостійно їх переносити чи оглядати.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно відійти на безпечну відстань, попередити людей, які перебувають поруч, і негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102.

Окремо начальник Херсонської МВА звернувся до батьків із проханням поговорити з дітьми та пояснити їм, що не можна піднімати будь-які знайдені на вулиці речі, навіть якщо вони виглядають безпечними або можуть здатися корисними.

Також Шанько наголосив, що такими діями Росія вкотре наражає на небезпеку цивільне населення, тому закликав мешканців бути пильними, дбати про власну безпеку та безпеку оточуючих.

"Росія вкотре демонструє, що її війна спрямована проти мирного населення. Наше завдання – бути максимально обережними та берегти одне одного", — йдеться в його дописі.

У травні Ярослав Шанько розповідав, що російські війська значно активізували дистанційне мінування Херсона та населених пунктів громади, масово скидаючи з дронів вибухонебезпечні предмети. За його словами, найбільшу небезпеку становить те, що окупанти маскують боєприпаси під сміття, уламки, клапті тканини та інші звичайні предмети, тому жителів, загалом вже давно, закликають не торкатися підозрілих знахідок.

Ба більше, Фокус писав, що на Нікопольщині російські війська почали застосовувати новий спосіб дистанційного мінування, скидаючи з безпілотників невеликі вибухонебезпечні предмети та маскуючи їх у траві. Він також попереджав, що окупанти можуть приховувати вибухівку під звичайні речі, зокрема телефони, іграшки чи інші побутові предмети, тому закликав не торкатися підозрілих знахідок і пересуватися лише перевіреними маршрутами.