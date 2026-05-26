ЗС РФ "загортають" міни у траву: у Нікопольській РВА пояснили, як уберегтися від нової небезпеки

На Нікопольщині зафіксували новий спосіб дистанційного мінування територій російськими військовими. Йдеться про невеликі вибухонебезпечні предмети, які РФ маскує у траві. Загалом, вони становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців прибережних районів.

Про це, як повідомив у своєму Telegram-каналі, колишній голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Він зазначив, що отримав відповідне повідомлення від військовослужбовиці щодо таких боєприпасів. За її словами, російські війська розкидають невеликі міни та додатково, ймовірно, приховують їх у рослинності. Для цього, як повідомляється, використовують безпілотники.

Євтушенко наголосив, що йдеться насамперед про район бойових дій. Водночас, за його словами, ситуація викликає занепокоєння і для прибережних громад Нікопольського району. Вони, зокрема, розташовані близько до окупованих територій. Крім того, у регіоні фіксується висока активність ворожих БпЛА, і через це ризики можуть поширюватися і на цивільні території.

У повідомленні також зазначається, що на фото видно невеликі темні предмети прямокутної форми. Попередньо їх ідентифікують як саморобні вибухові пристрої або компактні міни. Йдеться, зокрема, про боєприпаси нажимної дії, які спрацьовують у момент контакту або коли людина на них наступає.

Окремо підкреслюється, що подібні вибухонебезпечні предмети можуть виглядати як звичайні речі. Це можуть бути телефони, дитячі іграшки, електронні пристрої або побутові предмети. Людина, на жаль, може не розпізнати небезпеку та взяти предмет у руки або наблизитися до нього. У таких випадках, як правило, відбувається підрив.

"Психологічно людина не відчуває небезпеку, коли бачить звичний їй предмет, наближається до нього та бере до рук. Підрив відбувається під час зміни положення замінованого предмету, увімкнення (ноутбук, телефон) або натиснення. Взаємодія з подібним замінованим предметом може призвести до важкої травми кінцівки, каліцтва або смерті", — пише Євтушенко.

Також зазначається, що частину таких боєприпасів можуть скидати з безпілотників у прибережних населених пунктах Нікопольщини. Зокрема, мова йде про малогабаритні міни типу "Пелюстка" або подібні вибухонебезпечні елементи.

Напинікці публікації ексголова Нікопольської РВА закликав дотримуватися правил мінної безпеки та закликав людей неторкатися невідомих предметів. Також, за його словами, слід пересуватися лише перевіреними маршрутами.

"Тут доречно згадати декілька правил, яких дотримуються військові на лінії бойового зіткнення: не твоє – не бери, дивись під ноги та ходи лише там, де до тебе вже ходили інші.

Поспілкуйтесь про це зі своїми дітьми та дотримуйтесь нехитрих правил у попередньому абзаці", — зазначається в його публікації.

Крім того, він окремо підкреслив необхідність звертати увагу на будь-які нетипові предмети в довкіллі. За його словами, небезпеку, безумовно, може становити будь-що, що виглядає неприродно або не повинно бути на своєму місці.

Варто зауважити, що це далеко не перший випадок маскування мін російськими військами. Зокрема, як раніше розповідав начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, окупанти заміновують територію Херсона. Однак, особливу небезпеку становить те, що такі боєприпаси навмисно маскують під звичні для людини предмети та елементи довкілля. Зокрема, вони можуть виглядати як уламки побутових речей, шматки сміття, ганчір’я, пакети або інші непримітні предмети,

Також Фокус писав, що Україна після початку великої війни з Росією зіткнулася з масштабною проблемою мінного забруднення, яка охоплює значну частину території країни. За оцінками фахівців, повне розмінування може зайняти щонайменше 10 років