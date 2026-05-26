ВС РФ "заворачивают" мины в траву: в Никопольской РВА объяснили, как уберечься от новой опасности

На Никопольщине зафиксировали новый способ дистанционного минирования территорий российскими военными. Речь идет о небольших взрывоопасных предметах, которые РФ маскирует в траве. В общем, они представляют серьезную угрозу как для военных, так и для гражданских жителей прибрежных районов.

Об этом, как сообщил в своем Telegram-канале, бывший председатель Никопольского РОА Евгений Евтушенко. Он отметил, что получил соответствующее сообщение от военнослужащей относительно таких боеприпасов. По ее словам, российские войска разбрасывают небольшие мины и дополнительно, вероятно, скрывают их в растительности. Для этого, как сообщается, используют беспилотники.

Евтушенко подчеркнул, что речь идет прежде всего о районе боевых действий. В то же время, по его словам, ситуация вызывает беспокойство и для прибрежных громад Никопольского района. Они, в частности, расположены близко к оккупированным территориям. Кроме того, в регионе фиксируется высокая активность вражеских БПЛА, и поэтому риски могут распространяться и на гражданские территории.

Відео дня

В сообщении также отмечается, что на фото видны небольшие темные предметы прямоугольной формы. Предварительно их идентифицируют как самодельные взрывные устройства или компактные мины. Речь идет, в частности, о боеприпасах нажимного действия, которые срабатывают в момент контакта или когда человек на них наступает.

Отдельно подчеркивается, что подобные взрывоопасные предметы могут выглядеть как обычные вещи. Это могут быть телефоны, детские игрушки, электронные устройства или бытовые предметы. Человек, к сожалению, может не распознать опасность и взять предмет в руки или приблизиться к нему. В таких случаях, как правило, происходит подрыв.

"Психологически человек не чувствует опасности, когда видит привычный ему предмет, приближается к нему и берет в руки. Подрыв происходит при изменении положения заминированного предмета, включении (ноутбук, телефон) или нажатии. Взаимодействие с подобным заминированным предметом может привести к тяжелой травме конечности, увечьям или смерти", — пишет Евтушенко.

Также отмечается, что часть таких боеприпасов могут сбрасывать с беспилотников в прибрежных населенных пунктах Никопольщины. В частности, речь идет о малогабаритных минах типа "Лепесток" или подобных взрывоопасных элементах.

Напиникци публикации экс-глава Никопольской РВА призвал соблюдать правила минной безопасности и призвал людей не прикасаться к неизвестным предметам. Также, по его словам, следует передвигаться только по проверенным маршрутам.

"Здесь уместно вспомнить несколько правил, которых придерживаются военные на линии боевого соприкосновения: не твое — не бери, смотри под ноги и ходи только там, где до тебя уже ходили другие.

Пообщайтесь об этом со своими детьми и следуйте нехитрым правилам в предыдущем абзаце", — отмечается в его публикации.

Кроме того, он отдельно подчеркнул необходимость обращать внимание на любые нетипичные предметы в окружающей среде. По его словам, опасность, безусловно, может представлять что-либо, что выглядит неестественно или не должно быть на своем месте.

Стоит заметить, что это далеко не первый случай маскировки мин российскими войсками. В частности, как ранее рассказывал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, оккупанты заминируют территорию Херсона. Однако, особую опасность представляет то, что такие боеприпасы намеренно маскируют под привычные для человека предметы и элементы окружающей среды. В частности, они могут выглядеть как обломки бытовых вещей, куски мусора, тряпки, пакеты или другие неприметные предметы,

Также Фокус писал, что Украина после начала большой войны с Россией столкнулась с масштабной проблемой минного загрязнения, которая охватывает значительную часть территории страны. По оценкам специалистов, полное разминирование может занять не менее 10 лет