"Последствия могут быть фатальными": ВС РФ начали маскировать взрывчатку под повербанки, — Шанько

Российские войска начали маскировать взрывоопасные предметы под повербанки, чтобы подвергать опасности мирных жителей. В частности, один из таких предметов обнаружили в одном из районов Херсона.

На своей странице в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что российские оккупанты начали маскировать взрывоопасные предметы под обычные powerbankи.

По его словам, один из таких предметов уже нашли в одном из районов Херсона. Чиновник подчеркнул, что расчет врага заключается в том, что люди могут принять опасную находку за потерянное зарядное устройство, поднять его или попытаться использовать. Он также уточнил, что это может привести к трагическим последствиям.

"Расчет прост и циничен — человек может принять такой предмет за потерянное зарядное устройство, поднять его или попытаться им воспользоваться. Последствия могут быть фатальными", — отметил чиновник.

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Кроме того, Ярослав Шанько призвал жителей общины проявлять максимальную осторожность и соблюдать определенные правила:

не поднимать незнакомые предметы;

не прикасаться к предметам неизвестного происхождения;

и не пытаться самостоятельно их переносить или осматривать.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить находящихся рядом людей и немедленно сообщить о находке по телефонам 101 или 102.

Кроме того, начальник Херсонской МВА обратился к родителям с просьбой поговорить с детьми и объяснить им, что нельзя подбирать любые найденные на улице предметы, даже если они выглядят безопасными или могут показаться полезными.

Кроме того, Шанько подчеркнул, что такими действиями Россия в очередной раз подвергает опасности гражданское население, поэтому призвал жителей быть бдительными, заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что её война направлена против мирного населения. Наша задача — быть максимально осторожными и заботиться друг о друге", — говорится в его посте.

В мае Ярослав Шанько рассказывал, что российские войска значительно активизировали дистанционное минирование Херсона и населенных пунктов общины, массово сбрасывая с дронов взрывоопасные предметы. По его словам, наибольшую опасность представляет то, что оккупанты маскируют боеприпасы под мусор, обломки, лоскуты ткани и другие обычные предметы, поэтому жителей, в общем-то уже давно, призывают не прикасаться к подозрительным находкам.

Более того, "Фокус" писал, что в Никопольском районе российские войска начали применять новый способ дистанционного минирования, сбрасывая с беспилотников небольшие взрывоопасные предметы и маскируя их в траве. Он также предупреждал, что оккупанты могут скрывать взрывчатку под обычные предметы, в частности телефоны, игрушки или другие бытовые предметы, поэтому призывал не прикасаться к подозрительным находкам и передвигаться только по проверенным маршрутам.