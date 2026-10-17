Невидима війна: російський офіцер допоміг Україні знищити сотні солдатів РФ

Лейтенант Лев Ступніков, один із найнебезпечніших диверсантів у новітній військовій історії, передавав Україні дані про розташування військ та плани бойових операцій. Зараз він служить у РДК.

26-річний російський офіцер Лев Ступніков допоміг Україні знищити сотні військових РФ. Він — один із учасників невидимої війни, яку веде українська розвідка, пише Wall Street Journal.

Лев Ступніков, випускник престижної військової академії в Санкт-Петербурзі, потрапив на фронт наприкінці 2023 року. Ступніков був призначений начальником зв’язку батальйону, перед яким стояло завдання допомогти у захопленні Угледара. До його обов’язків входило забезпечення безперебійного зв’язку командування з підрозділами, а також надання доступу до даних з розвідувальних дронів.

Однак російський офіцер спочатку не підтримував вторгнення Росії в Україну і вже давно був розчарований російською армією. Після того, як у лютому 2024 року його мати зв’язалася з Дмитром Карпенком, програмістом, який тісно співпрацював з українською розвідкою, Ступников вирішив передавати секретні дані Україні. Він написав повідомлення у WhatsApp, і так розпочалася його підривна діяльність.

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Перше завдання української розвідки російський офіцер виконав під Угледаром у лютому 2024 року. Він передав точні координати місця, де проходили навчання неподалік від лінії фронту, на яких, окрім звичайних солдатів, також були присутні високопоставлені офіцери російської армії. Протягом кількох днів російські солдати відпрацьовували поставлені завдання, готуючись до наступу на Вугледар.

Ступніков підійшов до групи солдатів і зробив знімок на смартфон. Потім у повідомленні українському куратору зазначив, що на навчаннях зібралося близько 150 осіб. Після цього російський інформатор пішов, і українська армія завдала удару.

Пізніше Ступніков повідомив куратору, що загинуло 68 осіб, а 60 було поранено. Серед загиблих виявилося 10 офіцерів, зокрема полковник Гусейн Мусаєв, командир 36-ї окремої мотострілецької бригади. Ця бригада була підрозділом, який у перші дні вторгнення РФ наступав на Київ. За кількістю жертв цей удар став одним із наймасштабніших за перші два роки повномасштабної війни.

Завдяки інформації, наданій Ступніковим, Україна змогла знищити понад 300 російських військовослужбовців. Ступніков перетнув лінію фронту і здався українській армії після того, як його місія як диверсанта завершилася. Він передав багато цінних даних. Зараз Ступніков служить у Російському добровольчому корпусі (РДК).

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Також нагадуємо, що Путін категорично відмовився повернути Україні території Сумської та Харківської областей. Він заявив, що Москва не обговорюватиме питання про повернення захоплених прикордонних територій України під час можливих мирних переговорів.