Вибухова ніч під Ростовом: після атаки в Азові повідомляють про пожежу на нафтобазі та ГРС (відео)

Нічні вибухи, стовпи диму та одразу кілька можливих осередків займання — неспокійна ніч в Азові обернулася пожежею біля важливої паливної інфраструктури РФ.

У ніч проти 16 листопада в місті Азов Ростовської області Росії пролунали вибухи. Після повідомлень про загрозу ракетних і безпілотних атак місцеві жителі почали публікувати інформацію про гучні звуки та стовп диму над містом. За попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза поблизу Азовського морського порту.

Про атаку на об'єкт повідомив Telegram-канал Exilenova+. За його інформацією, на території нафтобази виникла масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, ураження зафіксовано в районі нафтобази, що розташована поблизу вулиці Кондаурова:

47°05'47.34"N 39°25'34.52"E

РОV: 47°13'35.35"N 39°35'35.97"E

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Що відбувалося в Ростовській області вночі

За повідомленнями місцевого Telegram-каналу "Новости Ростова и Области", перші попередження про загрозу безпілотників з'явилися о 00:29. Небезпеку оголосили для південної частини Ростовської області.

Подальші події розгорталися за такою хронологією:

00:29 — оголошено загрозу атаки безпілотників у південній частині Ростовської області;

Допис про безпілотну небезпеку на півдні Ростовської області Фото: Скриншот

02:07 — місцеві жителі почали повідомляти про гучні звуки над регіоном;

03:24 — у Ростовській області оголосили ракетну небезпеку. Жителям рекомендували перейти в приміщення без вікон або укриття;

Допис про ракетну небезпеку у Ростовській області Фото: Скрин відео

03:40 — повідомили про відбій ракетної небезпеки;

04:16 — підписники місцевих каналів знову почали повідомляти про гучні вибухи або хлопки;

04:30 — з'явилися повідомлення про стовп диму над областю. Інформації про постраждалих та наслідки на землі на той момент не було.

Таким чином, повідомлення про вибухи та задимлення з'явилися після оголошення повітряних загроз у регіоні.

Що відомо про нафтобазу в Азові

Азов розташований поблизу гирла Дону, неподалік Азовського моря, і має власну портову інфраструктуру, зокрема термінали для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Один із таких об'єктів — термінал "Азовпродукт", який спеціалізується на роботі зі світлими нафтопродуктами, продуктами нафтохімії та метанолом.

За інформацією підприємства, його резервуарний парк має загальний обсяг 30 тисяч кубометрів, а потужність із приймання та відвантаження продукції сягає 60 тисяч тонн на місяць. Нафтопродукти надходять туди залізничним і автомобільним транспортом, а відправляють їх, зокрема, морськими суднами типу "річка — море". Таким чином, термінал є частиною транспортно-логістичної інфраструктури півдня Росії, що забезпечує перевезення пального різними видами транспорту.

Водночас наразі немає достатніх підтверджень, що під час нічної атаки 16 листопада було уражено саме "Азовпродукт" або будь-який інший конкретний об'єкт портової інфраструктури став ціллю нічної атаки.

Чи є інформація про наслідки удару

Станом на ранок 16 листопада місцеві Telegram-канали повідомляли про пожежу та задимлення в районі Азова. Однак офіційних даних про масштаб пошкоджень нафтобази, кількість уражених резервуарів або можливі перебої в роботі портової інфраструктури поки немає. Також не оприлюднено підтвердженої інформації про загиблих чи поранених унаслідок цієї події.

Російська влада на момент підготовки матеріалу не підтвердила ураження нафтобази в Азові. Український Генеральний штаб також не повідомляв про цю операцію.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили залізничний міст через річку Унеча у Брянській області РФ, а також військове підприємство "Робоавіа" у Ростовській області, яке виробляє безпілотники для російської армії. Крім того, під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів окупантів на Донеччині та пункт управління БпЛА. У Генштабі пояснили, що операції спрямовані на послаблення російської військової логістики та ускладнення виробництва й постачання дронів для армії РФ.

Також Фокус писав, що у російському Аксаї під Ростовом-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі "Аксайкардандеталь" — вогонь охопив близько 3000 квадратних метрів. Підприємство виробляє карданні вали та компоненти для техніки, а його обладнання потенційно дозволяє виконувати й військові замовлення.