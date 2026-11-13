Російський Волгоград у вогні: після атаки дронів палає НПЗ "Лукойлу", на АЗС вже масові черги (фото, відео)

У ніч на 13 листопада безпілотники масовано атакували російський Волгоград. Після серії ударів спалахнув один із найбільших російських нафтопереробних заводів, а мешканці регіону на тлі атаки вже влаштували довгі черги до АЗС.

У Волгограді після "прильотів" палає НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", який раніше вже неодноразово атакували дрони та ракети. Про черговий масштабний удар по підприємству нафтопаливної галузі РФ повідомили OSINT-канали.

"Волгоградський НПЗ було уражено ударними БпЛА. На території промзони пожежа", — пишуть аналітики.

Кадри пожежі на Волгоградському НПЗ після атаки дронів цієї ночі

Російські ЗМІ невдовзі з посиланням на заяву губернатора Волгоградської області повідомили, що сили протиповітряної оборони відбивають масовану атаку на об'єкти регіону. Також очільник області підтвердив пожежу у промисловій зоні міста Волгоград та на прилеглій території. Проте подробиці на момент публікації губернатор розкривати не став.

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Тим часом, як пишуть місцеві Telegram-канали та моніторингові пабліки, у Волгограді та районі місцеві мешканці на тлі атаки вже влаштували довжелезні черги до АЗС. Люди колонами встали уздовж доріг, сподіваючись встигнути поповнити запаси пального до можливого дефіциту внаслідок знищення потужностей атакованого підприємства.

Черги до АЗС у Волгограді на тлі масштабної атаки на НПЗ

Що відомо про Волгоградський НПЗ

Волгоградський НПЗ (ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка") вважається одним із найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Завод входить до складу нафтового гіганта "Лукойл".

Згідно з даними з відкритих джерел, Волгоградський НПЗ має потужності перероблення близько 14-15,7 мільйонна тон нафти на рік. Цей обсяг складає близько 5% від потужностей усіх російських нафтопереробних заводів.

Підприємство виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, а також відіграє важливу роль для російської економіки і забезпечення потреб армії РФ.

Нагадаємо, 11 листопада дрони уразили Омський НПЗ, який вважається найбільшим у Росії.

Також 11 листопада дрони атакували найбільший російський морський порт Усть-Луга у Ленінградській області.