Российский Волгоград в огне: после атаки дронов горит НПЗ "Лукойла", на АЗС уже образовались огромные очереди (видео)

В ночь на 13 ноября беспилотники подвергли массированной атаке российский Волгоград. После серии ударов загорелся один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, а жители региона на фоне атаки уже выстроились в длинные очереди у АЗС.

В Волгограде после "ударов" горит НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который ранее уже неоднократно подвергался атакам со стороны дронов и ракет. Об очередном масштабном ударе по предприятию нефтетопливной отрасли РФ сообщили OSINT-каналы.

"Волгоградский НПЗ подвергся удару ударных БПЛА. На территории промзоны разгорелся пожар", — пишут аналитики.

Кадры пожара на Волгоградском НПЗ после атаки дронов этой ночью

Российские СМИ вскоре со ссылкой на заявление губернатора Волгоградской области сообщили, что силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку на объекты региона. Также глава области подтвердил пожар в промышленной зоне города Волгограда и на прилегающей территории. Однако подробности на момент публикации губернатор раскрывать не стал.

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Между тем, как сообщают местные Telegram-каналы и мониторинговые паблики, в Волгограде и окрестностях местные жители на фоне атаки уже выстроились в длинные очереди у АЗС. Люди колоннами выстроились вдоль дорог, надеясь успеть пополнить запасы топлива до возможного дефицита вследствие уничтожения мощностей атакованного предприятия.

Очереди у АЗС в Волгограде на фоне масштабной атаки на НПЗ

Что известно о Волгоградском НПЗ

Волгоградский НПЗ (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка") считается одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод входит в состав нефтяного гиганта "Лукойл".

Согласно данным из открытых источников, Волгоградский НПЗ обладает мощностями по переработке около 14–15,7 миллиона тонн нефти в год. Этот объем составляет около 5% от мощностей всех российских нефтеперерабатывающих заводов.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, а также играет важную роль для российской экономики и обеспечения потребностей армии РФ.

Напомним, 11 ноября дроны нанесли удар по Омскому НПЗ, который считается крупнейшим в России.

Кроме того, 11 ноября дроны атаковали крупнейший российский морской порт Усть-Луга в Ленинградской области.