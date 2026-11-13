Российский Волгоград в огне: после атаки дронов горит НПЗ "Лукойла", на АЗС уже образовались огромные очереди (видео)
В ночь на 13 ноября беспилотники подвергли массированной атаке российский Волгоград. После серии ударов загорелся один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, а жители региона на фоне атаки уже выстроились в длинные очереди у АЗС.
В Волгограде после "ударов" горит НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который ранее уже неоднократно подвергался атакам со стороны дронов и ракет. Об очередном масштабном ударе по предприятию нефтетопливной отрасли РФ сообщили OSINT-каналы.
"Волгоградский НПЗ подвергся удару ударных БПЛА. На территории промзоны разгорелся пожар", — пишут аналитики.
Российские СМИ вскоре со ссылкой на заявление губернатора Волгоградской области сообщили, что силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку на объекты региона. Также глава области подтвердил пожар в промышленной зоне города Волгограда и на прилегающей территории. Однако подробности на момент публикации губернатор раскрывать не стал.
Между тем, как сообщают местные Telegram-каналы и мониторинговые паблики, в Волгограде и окрестностях местные жители на фоне атаки уже выстроились в длинные очереди у АЗС. Люди колоннами выстроились вдоль дорог, надеясь успеть пополнить запасы топлива до возможного дефицита вследствие уничтожения мощностей атакованного предприятия.
Что известно о Волгоградском НПЗ
Волгоградский НПЗ (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка") считается одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод входит в состав нефтяного гиганта "Лукойл".
Согласно данным из открытых источников, Волгоградский НПЗ обладает мощностями по переработке около 14–15,7 миллиона тонн нефти в год. Этот объем составляет около 5% от мощностей всех российских нефтеперерабатывающих заводов.
Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, а также играет важную роль для российской экономики и обеспечения потребностей армии РФ.
Напомним, 11 ноября дроны нанесли удар по Омскому НПЗ, который считается крупнейшим в России.
Кроме того, 11 ноября дроны атаковали крупнейший российский морской порт Усть-Луга в Ленинградской области.