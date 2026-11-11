Более чем в 2500 км от Украины: дроны несколько часов наносят удары по крупнейшему НПЗ России

Беспилотники нанесли удар по крупнейшему НПЗ России — Омскому. Мощность предприятия составляет 22 миллиона тонн в год.

В среду вечером, 11 ноября, под атаку беспилотников попал Омский нефтеперерабатывающий завод — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в РФ. Как пишет издание The Moscow Times, предприятие принадлежит "Газпром нефть" и имеет мощность 22 миллиона тонн в год. Оно производит "каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса". НПЗ расположен на расстоянии 2500 км от Украины, поэтому долгое время избегал украинских атак.

На момент публикации новости украинская сторона официально не подтверждала атаку дронов на Омск.

Громкие взрывы в Омске: что говорят местные жители

Местные жители жалуются на громкие взрывы и сообщают о попаданиях по объекту. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион подвергается атакам БПЛА, а силы ПВО пытаются перехватить дроны.

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Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева сообщила, что в Омске ограничили сотовую связь и мобильный интернет, а в самом городе раздавались сирены воздушной тревоги. Местный аэропорт прекратил прием и отправку рейсов.

По состоянию на 17:17 местные Telegram-каналы Омска сообщали, что режим опасности из-за беспилотников в Омской области продолжает действовать.

"ПВО Министерства обороны России продолжает сбивать вражеские БПЛА. Все экстренные службы Омской области работают в режиме повышенной готовности", — сообщил губернатор Хоценко. Режим опасности, связанный с беспилотниками, длится уже более пяти часов.

Атаки дронов в Омской области: какие последствия

По сообщению местного Telegram-канала, в Омской области действует план "Ковёр": аэропорт "Омск-Центральный" не принимает и не отправляет самолеты. Задерживаются четыре рейса (Ханты-Мансийск, Сургут, Новосибирск, Санкт-Петербург), самолёт из северной столицы направился на запасной аэродром в Новосибирске.

Также были отменены массовые мероприятия. В Омске "сорвались" соревнования "Сердце Сибири" и открытие театрального фестиваля "Достоевский.Омск". Кроме того, ряд городских театров объявил о переносе спектаклей.

Напомним, Фокус выяснял, насколько эффективны атаки Сил обороны на российские предприятия нефтеперерабатывающего комплекса и возник ли дефицит топлива после ударов два года подряд.

Кроме того, мы сообщали, что 6 ноября вероятной целью атаки беспилотников стал Афипский нефтеперерабатывающий завод в поселке городского типа Афипский Северного района.