За понад 2500 км від України: дрони понад три години б'ють по найбільшому НПЗ Росії

Безпілотники уразили найбільший НПЗ Росії — Омський. Підприємство має потужність 22 мільйони тонн на рік.

У середу ввечері, 11 листопада, під атакою безпілотників опинився Омський нафтопереробний завод – найбільше нафтопереробне підприємство в РФ. Як пише видання The Moscow Times, підприємство належить "Газпром нефть" і має потужність 22 мільйони тонн на рік. Воно виробляє "кожний шостий літр російського бензину та дизельного палива п'ятого екологічного класу". НПЗ розташований на відстані 2500 км від України, тому тривалий час уникав українських атак.

На момент публікації новини українська сторона офіційно не підтверджувала атаку дронів на Омськ.

Гучні вибухи в Омську: що кажуть місцеві

Місцеві жителі скаржаться на гучні вибухи та повідомляють про влучання по об'єкті. Губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив, що регіон зазнає атак БПЛА, а сили ППО намагаються перехопити дрони.

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Речниця губернатора Міна Ахвєрдієва повідомила, що в Омську обмежили стільниковий зв'язок і мобільний інтернет, а в самому місті лунали сирени повітряної тривоги. Місцевий аеропорт припинив приймати та відправляти рейси.

Станом на 17:17 місцеві Telegram-канали Омська повідомляли, що режим небезпеки через безпілотники в Омській області продовжує діяти.

"ППО Міністерства оборони Росії продовжує збивати ворожі БПЛА. Усі екстрені служби Омської області працюють у режимі підвищеної готовності", — повідомив губернатор Хоценко. Режим небезпеки від безпілотників триває понад п’ять годин.

Атаки дронів в Омській області: які наслідки

За повідомленням місцевого Telegram-каналу, в Омській області діє план "Килим": аеропорт "Омськ-Центральний" не приймає й не відправляє літаки. Затримуються чотири рейси (Ханти-Мансійськ, Сургут, Новосибірськ, Санкт-Петербург), літак із північної столиці вирушив на запасний аеродром у Новосибірську.

Також скасували масові заходи. В Омську "зірвалися" змагання "Серце Сибіру" та відкриття театрального фестивалю "Достоєвський.Омськ". Крім цього, низка міських театрів оголосила про перенесення вистав.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чи результативні атаки Сил оборони на російські підприємства нафтопереробного комплексу та чи з'явився дефіцит пального після ударів два роки поспіль.

Крім цього, ми писали, що 6 листопада ймовірною ціллю атаки безпілотників став Афіпський нафтопереробний завод у селищі міського типу Афіпський Північного району.